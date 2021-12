Vidal necesita un milagro para volver a su vida de siempre después de sufrir dos infartos en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Un milagro de Navidad y Día de Reyes es lo que la familia de Vidal necesita para poder disfrutar de las fiestas de diciembre y Año Nuevo.

Las lágrimas ruedan por las mejillas del propio Vidal, uno de los dos pilares de la familia Alamea Buitimea, originaria del municipio de Ahome, al recordar los dos infartos al corazón que ha sufrido con apenas cinco meses de diferencia y que lo dejaron sin poder hacer nada, solo ver con impotencia como su amada esposa, Crucita, se parte en pedazos para hacer tamales para vender y buscar por todos los medios a su alcance que él reciba la atención que necesita, pero con desespero y tristeza ambos observan que no logran respuesta a su clamor porque con lo que Crucita obtiene de la venta de tamales no pueden cubrir ni siquiera una cita con un especialista.

Salud mermada

El primero de los infartos que dejó lesiones en el corazón de Vidal, de 63 años de edad y de oficio jornalero, fue en mayo de este año.

Después de haber acarreado leña a su casa para encender la hornilla para los tamales, Vidal se desvaneció y se cayó de la silla, pero luego de acudir con un cardiólogo, tomar medicamento y tener algunos cuidados, pudo levantarse, seguir con su vida normal y hacer lo que más le gusta en la vida: trabajar para llevar dinero a su casa para asegurar el alimento de su familia y cubrir sus necesidades más básicas de agua y luz.

Sin embargo, cinco meses después, el segundo infarto fue fulminante. Un día de octubre, Vidal hacía unas labores en el patio de su casa cuando de pronto cayó y perdió el conocimiento. Ya no despertó hasta que en un carro particular lo llevaban a un hospital, adonde llegó vomitando y donde el cardiólogo les dijo a sus hijas, jornaleras ambas, que Vidal necesitaba con urgencia un catéter para estabilizarle la presión.

Sin embargo, la cruda realidad se hizo presente de golpe y de la manera más cruel cuando les indicaron que para esta operación se requerían 32 mil pesos, cantidad inalcanzable para una familia que vive al día, que le batalla para conseguir un peso para comprar lo más indispensable para comer, como tortillas, frijol, harina, maseca, sopa.

Exámenes. Vidal Alamea; su esposa, Cruz Buitimea, así como sus hijas, muestran los resultados de unos estudios realizados a Vidal el mismo día que sufrió el segundo infarto, el 13 de octubre de este año. Foto: Javier Padilla/ Debate

En una encrucijada

Fue en este momento que el mismo Vidal tomó una decisión que estremeció a todos: salirse del hospital así, como estaba, con su salud quebrantada y con el corazón lastimado tanto por su condición física como por la impotencia de no haber tenido el dinero para atenderse.

Hoy todo duele, afirma en una silla el buen esposo, padre y amigo. Duele no poder ayudar, no poder hacer lo mismo que antes, no poderse subir a su bicicleta para ir por leña, ir a su jornal en el campo, limpiar el patio y llevar a su mujer en bicicleta a comprar lo que necesita para hacer los tamales, e incluso para venderlos; pero de todo lo que más le pesa es ella, Crucita, quien más le duele.

Vidal siente gran aflicción porque solo la puede acompañar en sus largas noches de trabajo mientras ella prepara los tamales. Y es que tres veces a la semana se acuesta a las 2:00 de la madrugada para levantarse a las 5:00 para prender el fogón y poner a cocer los tamales que luego ofrecerá en los alrededores de El Chalate, en la sindicatura de San Miguel Zapotitlán, y en la ciudad de Los Mochis.

“Hay veces que me quiebro, yo también estoy enferma de la rodilla, del diabetes, pero qué le voy a hacer. Ahorita él necesita ayuda y mientras Dios me dé fuerzas y salud, aquí voy a estar haciendo tamales para vender y podernos mantener Vidal y yo”.

Hoy, Vidal agradece a Dios y a la Virgen María porque en familia recibirán juntos Navidad y Año Nuevo en su domicilio, en el poste 23 de El Chalate, desde donde ruegan por un poco de ayuda para poder llevar a Vidal con un especialista que le ayude a recobrar las fuerzas para volver a ser el trabajador de siempre.

Si nace de su corazón ayudar a esta familia, puede hacerlo llamando al teléfono de Teresita, una de sus hijas, al celular 6681511526. Ellos estarán eternamente agradecidos cualquier ayuda que les puedan brindar.