¡Vigilados! Registro de jóvenes de 18 años ante el SAT es una reforma temeraria: contador de Sinaloa

Sinaloa.- La inscripción de personas de 18 años de edad al Registro Federal de Contribuyentes es una reforma temeraria porque son jóvenes que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) los va a tener identificados y localizados, manifestó Víctor Alfonso Calderón Derat, vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos del Norte de Sinaloa (CCPNS).

"Yo veo esta iniciativa de cierta forma temeraria porque son jóvenes que van a entrar y los van a tener identificados y localizados, de manera que estos jóvenes el día que se incorporen a un mercado laboral, ya los tengan completamente identificados".

El vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos del Norte de Sinaloa (CCPNS) expresó que si estos jóvenes tienen una cuenta bancaria, esta está ligada a su RFC, y al momento que ellos tengan un RFC activo ante la Secretaría de Hacienda, ya los tendrán identificados y monitoreados. "Cualquier movimiento atípico que tengan en sus cuentas, pues ya va a ser motivo de prender las alertas ante la autoridad. Por eso comento que de cierta forma es hasta temerario".

Mencionó que el argumento por parte del SAT, en este caso del ejecutivo, es para que sea más fácil la incorporación de estos jóvenes al mercado laboral.

Leer más: Procuración de justicia está destartalada en Sinaloa: José Luis Polo Palafox

"Dicen que también es para que sea más fácil que ellos accedan a créditos y servicios a un futuro cuando se incorporen al mercado laboral, pero nosotros lo vemos de otra forma, lo vemos hasta de cierta forma temeraria, que la autoridad tiene la intención de tenerlos ya cautivos aunque no sean contribuyentes", recalcó.

Expuso que lo que intenta también la autoridad con esta medida es que no exista el robo de identidad, pero que esta se da en todos lados no solamente en este sector de la población.

Asimismo, sobre el argumento de la titular del SAT, Raquel Buenrostro, de que se busca que con la inscripción de este sector de la población al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) protegerlos de las empresas fantasmas, y de que no sean víctimas de actos ilegales, el contador público dijo que esa versión en parte es cierta, pero que no solamente los jóvenes de 18 años son víctimas de las empresas fantasmas.

"Me he enterado de casos donde tienen gente hasta fallecida, gente que está en estado terminal en algún pabellón de hospitales, los registran y operan con ellos. No es exclusivo el tema de jóvenes de 18 años, lo hacen con toda la gente".

Añadió que si los fines que busca la autoridad fueran ciertos, no vería mal esta iniciativa, pero por el comportamiento, lo que están viendo es que lo que pretenden es solamente engrosar el padrón de contribuyentes para estar monitoreandolos y en un futuro poderlos fiscalizar.

El expresidente del Colegio de Contadores Públicos del Norte de Sinaloa destacó que la autoridad está dando con todas las reformas una demostración de "músculo".

"Y nos está dejando muy claro que ellos tienen la sartén por el mango. Es una reforma en la cual está dando muchas facultades al SAT, a las diversas dependencias fiscalizadoras, para poder apretar a los contribuyentes. En cierta medida Esta es una acción más para lograr ese mismo objetivo".

Leer más: Destapa el morenista Rubén Rocha Moya su gabinete para el gobierno de Sinaloa

El día de ayer, en sesión, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular la Miscelánea Fiscal 2022, en la que se incluye el RFC obligatorio para los jóvenes de 18 años de edad, y aunque no cuenten con un empleo o ingresos deberán inscribirse al padrón como “sin actividad económica”.