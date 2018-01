Villegas presenta su intención a la alcaldía de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- El empresario y regidor independiente de Ahome, Felipe Villegas, presentó su carta de intención como aspirante a la alcaldía de este municipio ante el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y ante el Partido Sinaloense (PAS), para ser candidato de la alianza Por México al Frente, en la ciudad de Culiacán.

Antecedente

Felipe Villegas reconoce que buscará alcaldía otra vez

Al haber terminado la fecha para el registro de la candidatura independiente para la diputación federal y por concluir el plazo para la senaduría, el regidor independiente Luis Felipe Villegas aseguró que estas posiciones nunca han sido su intención, pero sí ir por segunda ocasión a la contienda por la alcaldía de Ahome.

Excandidato a la alcaldía y actual regidor. Foto: EL DEBATE

El edil y excandidato a la alcaldía de Ahome adelantó que está pensando en esta posibilidad, viendo las posibilidades, y si le dan los tiempos, señaló, volverá a participar como candidato independiente.

“Creo que mi proyecto es aquí en Ahome y primero es lo primero. Como presidente municipal si Dios quiere algún día vamos a llegar”, aseguró el regidor independiente en el Cabildo ahomense.

Reconoció que animado está; sin embargo, señaló que tiene varios temas pendientes todavía en Cabildo que no se han resuelto y mientras no suceda lo contrario, no puedo pensar en algo más.