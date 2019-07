"Vine con cariño a traerles mi tradición"

Los Mochis, Sinaloa.- Originario de la Ciudad de México, Bernardo Trejo llegó a Los Mochis con su hermosa caja mágica para llenar de armonía el primer cuadro de la ciudad.

Tiene 47 años y es un músico organillero de tercera generación. Sobrevive gracias a las melodías que lo mantienen anclado en el pasado.

“Mi abuelo, que en paz descanse, trabajó 50 años de organillero; mi papá, que en paz descanse, 30 años, y yo el 6 de enero cumplo los 30 años. La primera vez que toqué el organillo tenía 22 años; no fue difícil aprender a tocarlo, lo difícil es cargarlo porque pesa 50 kilos. Yo vine a traerles mi cultura y mi tradición, que conservamos en la Ciudad de México desde hace 600 años. Nuestro uniforme es cultura, tradición, dorados de Villa”.

El organillo ha sido un emblema de la Ciudad de México desde que llegó de Alemania hace ya varias décadas. Hubo personas que adquirieron estos instrumentos para alquilarlos y de esta manera el oficio sobrevive.

“Funciona a base de aire, es como una caja musical, se le da cuerda y suena la melodía. Lo inventaron en Alemania con música mexicana. De 500 organillos que llegaron a la Ciudad de México, nada más quedan 150, uno de ellos es el mío. Había tres tiendas, la casa Wagner los representaba pero como en Alemania ya no los fabricaban las tiendas las cerraron. Todavía fabrican en Europa pero con música de allá, ya no con música mexicana”.

"La primera vez que toqué el organillo tenía 22 años; lo difícil es cargarlo porque pesa 50 kilos": Bernardo Trejo. Foto: Javier Padilla/ EL DEBATE

Este instrumento funciona con una manivela que acciona un fuelle y hace girar el cilindro; al darle cuerda su caja cobra vida creando un ambiente de melancolía.

“Se llama organillo, pero yo lo registré como El Muñeco, porque hay una canción muy bonita de Pedro Infante que dice: ‘lo mismo que un muñeco que necesita cuerda, o que un presente incierto que nada nos recuerda, quedó sin movimiento mi corazón enfermo y lo vistió de luto un sufrimiento eterno...’, de ahí surgió. Este instrumento no se debe golpear, ni mojar porque se me desafina, se me quiebra. Gracias a Dios y a la capacidad de mi abuelo y de mi padre que me enseñaron a darle un poco de mantenimiento”.

Paisajes sonoros

Con su pesado instrumento y el corazón lleno de ilusiones, don Berna y su compañero de aventura, Gonzalo Acosta, llegaron a Los Mochis el 23 de julio tras recorrer largas horas en un autobús.

“Unos turistas me dijeron: debería ir a Los Mochis, es una ciudad muy bonita, me causó curiosidad y con la voluntad de Dios, venimos mi compañero y yo. Primero fuimos a Navojoa y Ciudad Obregón, Sonora, pero allá hace mucho más calor que aquí. Mientras la gente nos siga apoyando y nos alcance para nuestros gastos, vamos a continuar; si no es así, nos vamos a retirar. Vivimos en una casa de huéspedes”.

Aunque los organilleros son considerados Patrimonio Cultural, el oficio se encuentra en peligro de extinción, agoniza pero no muere.

“Es una bonita cultura, una linda tradición, este trabajo no es para hacerse rico, solo da para mantenerse. En la Ciudad de México en un día bueno me gano 200 pesos y en Los Mochis un poquito más, la gente lo aprecia más porque no hay, soy el único en la ciudad. No cobramos por canción, es cooperación voluntaria”.

Uniformado y con su caja bien afinada, cada día don Berna sale a las calles al rescate de una tradición menguante. Con su nostálgica presencia cautiva a lo lejos a los ajetreados transeúntes.

“Pienso dedicarme a este oficio hasta que Dios me preste vida. Lo que más disfruto es que la gente realmente me valore y me aprecie. En Los Mochis me siento muy contento y feliz, aquí me dicen: bienvenido, viejón. Al principio me sentía porque me decían viejón, pero comprendí que es la manera de hablar de los mochitenses”.

Creando entrañables paisajes sonoros, parado entre los peatones que caminan por el centro de Los Mochis, el gentil intérprete se resiste a desaparecer.

“No solamente es darle vuelta, la canción lleva sus ritmos y sus pausas; tocamos canciones clásicas de antes, las viejitas como Las mañanitas, El barrilito, el Noa noa, Amor perdido, Juan Charrasqueado, No vale la pena, La del moño colorado y el Amigo. Son las únicas ocho canciones que tengo en mi rodillo, en mi cilindro”.

Don Berna es uno de los pocos organilleros que existen en México y la continuidad de su oficio depende de las propinas de la gente.