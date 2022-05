Visita de AMLO es para turistear aseguran dirigentes del PRI-PAN

Los Mochis.- La visita del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador lejos de dejar beneficio para Sinaloa es para turistear, coincidieron las dirigentes estatales de los partidos del PRI y PAN.

Durante su gira por Los Mochis, las representantes de ambos organismos electorales lamentaron que una vez más, el Ejecutivo Federal no traiga obras de alto impacto para la entidad a quien cuestionaron por sólo mantener reuniones privadas.

“Viene a turistear y a estar en reuniones privadas que yo no se, pero si creo que debería venir a poner un fin a los problemas para que puedan gobernar bien, que se dediquen realmente a gobernar los morenistas que tienen todo para ser un gobierno excelente; sin embargo, no lo están haciendo, el señor debería venir a decir que trae recursos extras por todo lo que está faltando en todos los temas que nos duele como sociedad y no, viene a inaugurar las mismas obras y a hacer reuniones privadas”, sostuvo Roxana Rubio dirigente del Comité Estatal del PAN.

Asimismo, dijo que están en espera de que se cumplan los 15 días del tiempo que pidió López Obrador para dar una respuesta sobre el culiacanazo.

En tanto, Cinthia Valenzuela, dirigente en Sinaloa del Partido Revolucionario Institucional se refirió a la intención del Presidente de cambiar de nombra a la zona conocida como “Triangulo Dorado” considerando que es un tema que está de sobra cuando existen tantas necesidades sociales y de infraestructura.

“Le quiere llamar el triangulo del Bienestar, viene a lo mismo de siempre, anunció el convenio con IMSS Bienestar después del gran fracaso que fue el Insabi, ahora viene con esta alternativa pero el tema de salud tiene grandes vacíos, yo espero que haya buenas noticias para el estado”, enfatizó.