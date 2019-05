Visitantes exigen más seguridad en el Parque Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Como lamentable y reprobable consideraron los visitantes del Jardín Botánico Benjamín Francis Johnston (JBBFJ), mejor conocido como Parque Sinaloa, el robo de la placa de bronce que contenía las reglas de operatividad del recinto y que se ubicaba por la entrada de la avenida Obregón.

Los visitantes coincidieron que esto se debió a varios factores y resaltaron el descuido del recinto por las autoridades municipales, por lo que pidieron más seguridad e iluminación en esa zona.

Hueco. En la entrada ubicada por la avenida Obregón ya sólo queda un hueco en donde antes estaba la placa de bronce. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Descuido

“Al parque le hace falta mucha más seguridad, ya que esa parte en la que fue robada la placa está muy descuidada y oscura y les tomó mucho tiempo a los ladrones quitar esa placa y nadie se dio cuenta. Al parque le hace falta más personal y vigilancia”, señaló Uriel Cabrera.

El Ayuntamiento debe apoyar al parque, es lo único bonito que tiene Mochis para que las familias se recreen y como para que el Ayuntamiento lo descuide, como que no”, añadió.

Los visitantes recordaron que fue el año pasado cuando el Parque Sinaloa fue duramente golpeado por las inundaciones y los mismos deportistas tuvieron que realizar colectas para apoyar al recinto y ahora con el robo se convierte en un lugar inseguro.

“Los deportistas hicieron mucho esfuerzo para tener el parque bonito, cuidado, pero ¿qué pasa?, viene esta gente sin valores y nos quitan lo que nos queda. No se vale que las autoridades no coloquen seguridad o no se preocupen por cuidar los lugares verdes de la ciudad, lugares que no hay en todos lados y aquí tenemos todo, desde animalitos hasta especies de árboles”, señaló Alicia Sandoval.

Disfrutan. Los visitantes disfrutan todos los días del Jardín Botánico Benjamín Francis Johnston. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Piden se abran recintos

Mientras disfrutaban de un paseo por esta ciudad, turistas provenientes del estado de Chihuahua solicitaron a las autoridades del Jardín Botánico se abran los recintos educativos como el Plantario y el Mariposario los fines de semana para poder disfrutarlos y conocer de ellos. “Nosotros llegamos a las 10 de la mañana y queríamos ver las arañas, las mariposas, y no pudimos porque están cerrados. Venimos en el Chepe y son viajes de ida y vuelta”, mencionó Ana Luisa Cabrero Labrado.

Fauna. El Parque Sinaloa es distinguido por su amplia variedad de especies de animales durante temporadas. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Añadió que le gustaron mucho las especies de fauna y flora que se encuentran en el Parque Sinaloa y que sin duda lo visitaría otra vez. “Me gustaron mucho las iguanas, los patos con sus crías, todo está muy hermoso. Nosotros venimos desde Chihuahua y que estén cerradas las principales atracciones sí nos da tristeza porque no las vemos”.