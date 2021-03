Viudo acusa a Oficina de Bienestar de Los Mochis de quitarle ayuda económica

Los Mochis, Sinaloa.- Molesto por lo que considera una injusticia con sesgo de posible fraude, un vecino de la colonia Ampliación Jaramillo de la ciudad de Los Mochis denunció que en la Oficina de Bienestar cambiaron de manera arbitraria el nombre del auxiliar de su difunta esposa, beneficiaria del programa 68 y Más.

En la redacción de Debate y sosteniendo su cuerpo con un bastón, Pedro Moreno Rubio dijo no entender el actuar de la dependencia federal en Los Mochis, puesto que el llamado, exhorto y bandera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es cero corrupción; sin embargo, esta semana acudió a cobrar un apoyo por el fallecimiento de su esposa, Evelia Cervantes Román, y cuál fue su sorpresa cuando le informaron que él no está registrado como su auxiliar, sino una mujer.

“Antier fui a las oficinas para preguntar si había alguna ayuda por su muerte y me dijeron que sí, mil 500 pesos. Me piden mi nombre para darme el apoyo y resulta que cuando checan no aparezco registrado, sino otra persona que jamás oímos mencionar, que no conocemos. Cómo no voy a estar yo si fuimos los dos, a como pudimos llegamos y ella me puso como su auxiliar”, acusó Pedro Moreno.

Y de acuerdo con los lineamientos del programa de Bienestar, ese dinero solo se lo podían entregar al auxiliar registrado.

“Yo le dije a la muchacha que me atendió que esto me huele a robo, a fraude, ¿ahora le están robando a los muertos? Imagínese, con esta pandemia y otras enfermedades, con tantas muertes que ha habido, cuántos casos habrá de estos, mil 500 pesos por difunto. Oiga, va a salir millonaria esta persona.”

Llamado

El mochitense comentó que de ninguna manera se quedará callado con este atropello de la Oficina de Bienestar porque no desea que otras personas pasen por la misma situación, y si así fuera, dijo, “denuncien porque no es justo, no es mucho pero en algo nos ayuda.”

Pedro Moreno Rubio explicó que la señora Evelia Cervantes falleció de fibrosis pulmonar el 1 de febrero de este año y en su sepelio gastó alrededor de 25 mil pesos que logró reunir entre prestado y obsequiado entre amistades.

Soy hipertenso, diabético, pensionado, no recibo mucho, por lo que todavía debo parte, mucho de lo que me prestaron, y no es justo que nos hagan esto en el 68 y Más.”

Además, pidió a las autoridades de la oficina del Bienestar a analizar este caso para que se aclare, pero a la vez, para que no vuelva a suceder con alguien más.