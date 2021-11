Vive la vida en familia: Carlos Iván Estrada, joven estudiante de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Deberíamos de estar de acuerdo con el dicho “la mejor escuela es el hogar” todo lo que uno vive y aprende dentro de casa. Esas son palabras de Carlos Iván Estrada Archuleta, un joven estudiante quien cada día busca salir adelante, forjando una vida de manera honesta.

Carlos señaló que es originario de Los Mochis. Estudia la carrera de Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Los Mochis, combina sus estudios trabajando de mesero, eventualmente, para obtener algunos ingresos extra, pues al igual que la mayoría de las personas hay muchos compromisos económicos que tiene que liquidar.

Carlos comentó que cuando está desocupado, en su tiempo libre pasa tiempo en familia, además saca a pasear a sus mascotas, ya que le gusta tratar bien a los animales.

Dijo que desde niño y durante su adolescencia también realizaba alguna actividad para ganarse unos pesos para poder apoyar al gasto familiar, pues al igual que muchas familias pasaron muchas necesidades, es por ello que hasta la fecha siempre ha tratado de tener ingresos económicos para salir adelante y continuar apoyando a su familia.

Tiempos difíciles

Asimismo, señaló que durante el primer año de la pandemia de Covid-19, la situación fue muy complicada debido a que muchos trabajos, empresas se mantuvieron cerrados y era muy complicado tener ingresos económicos.

“Esta situación nos afectó a todos, pero no nos podíamos dar el lujo de detenernos y esperar que las cosas pasaran, pues si uno no trabajaba, simplemente no había dinero para comer. Al igual que mucha gente que vive al día para ganar un salario, teníamos y tenemos que trabajar todos los días”, subrayó.

Carlos señaló que actualmente resulta difícil salir adelante; sin embargo, lo único que se puede hacer es no retroceder ya que hay que luchar para mantenerse, pues si uno deja de luchar se complican más los problemas económicos.

Leer más: ¡Entérate! El 29 de diciembre llegará crucero a Topolobampo, Ahome

“En mi caso yo trato de tener disciplina en lo que hago y también hay que ser constantes para lograr lo que uno quiere”, señaló.