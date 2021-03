Viven en el abandono en la colonia Colón, en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Como si fuera una comunidad, así es como viven los habitantes de la colonia Colón en la ciudad de Los Mochis, ya que carecen de servicios básicos como el alumbrado y qué decir de la pavimentación.

Y es que muchas calles, por no decir que todas, no cuentan con pavimento, lo que hace casi intransitable la zona, sobre todo en temporada de lluvia.

Los vecinos del lugar lamentan que el gobierno municipal se haya olvidado de ese sector de la ciudad y se hayan enfocado en atender otros puntos, en este caso a los ejidos cuando la ciudad está en mal estado.

“Pues sí es una pena y nos da coraje ver que nuestra colonia nomás no progresa ni progresará porque las autoridades, el gobierno, el alcalde que dicen que ya se fue, pues no quiere atender los problemas que hay en la colonia. Lo que más nos urge es la pavimentación, pero por lo que veo eso no va a suceder”, dijo uno de los vecinos.

Cabe mencionar que en esta colonia existe un gran número de terrenos baldíos que sirven como basureros clandestinos sin que ninguna autoridad haga algo al respecto.

La colonia Colón está sobre el bulevar Centenario rumbo al estadio con el mismo nombre, aseguran que no llevan obras para ese sector. Foto: Jorge Cota/ Debate

Esto además de que da mal aspecto al lugar, genera molestia de inseguridad, contaminación y propagación de plagas.

Existe en la colonia un campo para que los niños y jóvenes hagan deporte; sin embargo, las condiciones de este espacio no son las adecuadas, el lugar está lleno de maleza, escombro y demás. Foto: Jorge Cota/ Debate

Los vecinos exigen obra de pavimentación debido a que muchas de las calles de esta colonia no cuentan con este servicio, sin contar que muchos puntos no tienen tampoco el servicio de alumbrado. Foto: Jorge Cota/ Debate