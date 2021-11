Viven en medio de aguas negras en el Infonavit Macapule en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Por más de dos meses, vecinos del Infonavit Macapule, de la ciudad de Los Mochis, han vivido prácticamente entre aguas negras.

El problema está aparentemente en la alcantarilla ubicada en el cruce de Álamos e Higuera, en donde a simple vista se puede apreciar el agua saliendo.

Sin embargo, por el tiempo que tiene este drenaje colapsado, el agua sucia ya se encuentra estancada en las calles aledañas impidiendo el libre tránsito.

Preocupación

Esta situación ya tiene preocupados, además de molestos, a los habitantes del sector, pues aseguran que algunas personas ya presentan problemas gastrointestinales y hasta de piel.

Además del mal olor, hay moscos ya. Foto: Jorge Cota/ Debate

Don Genaro N., pide se atienda esta situación de inmediato a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome.

“Desde hace muchos meses nosotros veníamos reportando problemas en el drenaje, incluso en una ocasión vinieron y repararon una fuga aquí en Álamos y Encino, ahí en el parque, tardaron mucho y al final dejaron un cochinero, los bultos de tierra, y ahora están los hoyos porque nunca repusieron el pavimento; ahora el problema no solo está allá, sino que en esta otra esquina también, esperemos ahora que sí nos atienda la Japama porque ya nos estamos enfermando y nadie se hace responsable”, abundó.

En ese sentido, consideró que las autoridades de la Japama están siendo irresponsables en no atender esta situación, pues no pueden estar ni afuera de su casa porque por momentos el olor del agua es casi insoportable.

“Es un abuso, dicen que este nuevo Gobierno sí va a trabajar, esperamos que sea verdad, por lo menos queremos que vengan y nos atiendan, nos desagüen esta agua sucia, no podemos estar afuera de la casa, los carros que pasan llevan y traen la misma agua sucia y cuando eso pasa pues más fuerte el olor es, aquí habemos personas mayores que no podemos ni cruzar la calle porque el agua sucia está en toda, al final terminamos metiéndonos”, precisó.

Están desesperados por la falta de atención. Foto: Jorge Cota/ Debate

Petición

Mientras tanto, otra de las vecinas, quien decidió omitir su nombre por miedo a represalias, dijo que en lo personal ha llamado a la Japama pero en ninguna ocasión le han dado número de reporte.

En ese sentido, dijo que espera que ahora que están haciendo pública la situación, si volteen a verlos y solucionen el problema de una vez por todas.

“Es un abuso el que la Japama hace. Nosotros sabemos no hay dinero porque lo dicen mucho, también que hay mucho trabajo, pero creo que hay prioridades; además, este problema no es nuevo, estamos hablando de que tiene mucho y que ni las autoridades que se fueron ni estas han solucionado, aunque queremos pensar que estos nuevos no sabían de esta situación”, mencionó.

Por último, hizo un llamado al alcalde Gerardo Vargas Landeros para que ponga atención a este problema que ya tiene que ver con la salud de los vecinos de este sector, pues cada día el agua sucia se expande más metros.