Viven en medio de basureros en la colonia Las Delicias en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Tal parece que el problema de los lotes baldíos que se han convertido en basureros clandestinos es el pan de cada día de las colonias y fraccionamientos de la ciudad de Los Mochis.

Tal es el caso de la colonia Las Delicias, en donde los vecinos se dicen molestos de que el gobierno municipal de Ahome, en este caso, la Dirección de Servicios Públicos, no haga nada para solucionar este problema.

Y es que aseguran que esto no sólo es un problema de dar mal aspecto sino de contaminación pues ahí no sólo tiran basura doméstica sino también deshechos como muebles viejos y hasta animales muertos.

Exigencia

“Ya hemos denunciado pero no nos hacen caso, por eso mejor uno ni mueve nada, es mejor quedarnos callados, pero eso no significa que no nos moleste vivir entre basureros que nadie quiere actuar en consecuencia, lo que queremos es que las autoridades, que el alcalde haga algo al respecto, nosotros estamos en un punto muy transitado y no está bien que estemos en estas condiciones, es una contaminación”, declaró Adán, vecino del lugar.

En algunas de las calles de la colonia el servicio de alumbrado público es malo, piden atender este problema. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Por último, comentó que en algunas de las calles de la colonia también tienen problemas de alumbrado público, en algunos puntos no hay ni lámparas.

En algunas de las calles, los particulares podaron árboles pero las ramas quedaron obstruyendo banquetas y hasta alguna partes de la calle. Piden ayuda a Servicios Públicos Municipales recoger la basura. Foto: Libertad Montoya/ Debate