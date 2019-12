Viven en una casita de carrizo y lodo en un rincón de la Villa de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Cobijada por los generosos campos de cultivo, en un rincón de la Villa de Ahome se encuentra la comunidad rural llamada Las Quintas, donde habitan familias con un alto nivel de marginación.

Bajo el cielo aborregado de nubes, en una pequeña casita de carrizo y lodo viven Cristal, su esposo y sus dos hijos. “Me siento muy a gusto con mi familia, gracias a Dios vivimos muy felices”, expresó Cristal Felicián López, de 36 años de edad.

Su entrañable hogar los mantiene frescos durante el verano cuando el sol cae a plomo, pero en invierno el frío cala hasta los huesos. “Nos cala el frío, nos tenemos que hacer bolita los cuatro, o cuando los niños se quedan con mi mamá, nos hacemos bolita mi esposo y yo”.

Cristal y su esposo son jornaleros, trabajan de sol a sol surcando las tierras, mientras sus hijos asisten a la escuela en el ejido La Florida. “Nos vamos a las cinco de la mañana y llegamos a veces hasta las cuatro de la tarde, ahorita estamos cortando ejote, nos pagan 12 pesos por cubeta, pero no alcanza”.

Su trabajo es arduo y extenuante, pero aunque se gana poco, no flaquean, porque a veces, la necesidad sofoca tanto como el calor. “Es difícil porque a veces no alcanza para pagar la escuela, comprar los útiles o los zapatos, tenemos que hacerle la lucha para comprarle las cosas a los niños”.

Pobreza

Cuentan con agua potable y energía eléctrica, sobreviven sin drenaje sanitario y usan letrinas improvisadas a falta de baños. No tienen muebles ni aparatos. Pero lo que más lamentan es la falta de recursos para comprar los juguetes de Navidad. “Ya me están pidiendo, me dicen: mami, queremos una bicicleta; mami, quiero una tablet, pero de dónde. Les digo: si Dios quiere, Santa Claus se las va a traer. Pero me dice mi marido: cómo, si apenas estamos”.

En una esquina está el fogón de leña, que es cocina y calentón durante el invierno. Las tortillas y los frijoles son el único alimento garantizado casi a diario, pero todos comen con el corazón gustoso. “Comemos lo poquito que haya, lo más barato, le voy a decir como dicen mis niños: frijolitos con tortillas de harina, ellos son felices, y mi marido igual. Ellos no comen carne, nada de eso, como me dicen los niños: mami, si no te alcanza para comprarnos un pedacito de carne, frijolitos con tortillas de harina, ellos son felices con eso”.

Los niños juegan bajo el cobijo de los árboles, en la tierra, descalzos; alejados de la tecnología y el internet. En Las Quintas usar teléfono celular es un lujo casi inalcanzable. “Se la llevan jugando futbol, beisbol, a las canicas, a la roña, a las escondidas, así se la llevan, no hay tecnología aquí, es raro el que carga un teléfono, en toda esta hilera nadie usa teléfono, son contadas las personas que lo usan”.

Desea salud

Desea salud para ver crecer a sus hijos y clama al cielo con devoción para que se cumpla. “Cuando yo me acuesto y me levanto, yo le digo: gracias señor por dejarme vivir un día más y dejarme ver a mis nietos, a mis niños y a mi marido”. La infancia de sus hijos ha transcurrido en la pobreza. Anhela heredarles educación y la oportunidad de alejarse de una realidad que suele ser menos esperanzadora en casa.

“Yo llegué hasta segundo de primaria, mi esposo no estudió, por eso quiero que mis hijos estudien, uno me reprobó y el otro ya va a salir de sexto este año, y le digo: mi niño sigue adelante porque si yo no estudié, quiero que tu sigas adelante, quiero que seas alguien en la vida, porque si yo no lo hice, quiero que tú sí lo hagas. Sí, mami, me dice, hasta donde puedan darme mis estudios ustedes”.

De día son pocos los rayos de luz que se cuelan entre las láminas, y al caer la noche todos duermen en una cama, abrigados por una cobija, fundidos entre abrazos para mitigar el frío.

“Yo hice la casita, amasé el lodo, corté los carrizos y los tejí, terminé la casita como en casi un mes, entre mi esposa y yo construimos nuestro hogar”, exclamó Artemio Valenzuela Valdez, de 38 años de edad.

Cristal y Artemio edificaron con paciencia su refugio, pensando en sus hijos, en el calor de hogar. Y a pesar de todo, el nido se mantiene en pie, resguardando en su interior, sus más valiosos tesoros.

Yo pensaba que estabamos haciendo nuestra casita para vivir, porque vale más vivir agusto que estar entre mucha familia, amontonados, desde cuando le decía: hay que hacer nuestro toldito, hasta que se propuso y entre los dos lo terminamos

Cristal y su familia viven en la comunidad Las Quintas, cerca del ejido La Florida, en la sindicatura de la Villa de Ahome, no cuentan con teléfono celular.

Si usted desea ayudarlos puede comunicarse al número de la redacción de EL DEBATE 8 16 04 00.

LOS DATOS

Sin cobijo

Fogón de leña

Carencias

