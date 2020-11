Viven entre aguas negras y peste en el Infonavit Macapule, en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Molestos, enfadados, hartos y enojados, así están los vecinos del Infonavit Macapule de Los Mochis, quienes desde hace tiempo tienen que aguantar el drenaje colapsado y la peste que sale.

Camilo, vecino de este sector de Los Mochis dijo que al menos él vive en la zona desde hace más de 30 años y siempre han tenido el mismo problema, solo que durante los últimos meses la situación está peor, pues hay muchos puntos en donde el agua negra está a la intemperie.

“Pues mira, nosotros tenemos mucho tiempo batallando por lo mismo: el drenaje no sirve, se tapa a cada rato, incluso hay partes en donde la tubería se rompió, yo creo, porque el agua negra está a la intemperie. Tenemos que aguantar todo ese cochinero todo el día y nadie viene a arreglarlo”, indicó.

En ese sentido, señaló que esta situación ya la han reportado en varias ocasiones ante la Japama pero nadie les ha hecho caso, por eso asegura que están desesperados, sobre todo las personas de edad avanzada, que no pueden ni salir a la calle a sentarse un rato porque los malos olores no los dejan.

Los vecinos dicen que ya se cansaron de denunciar el problema y que la Japama no les hace caso; tienen que vivir con mal olor. Foto: Debate

“La verdad es que sí es una lástima esta situación, y como le digo, no sirve de nada que lo reportemos porque de todas maneras no vienen. Ah, pero para cobrar esos de la Japama son muy buenos, y si uno no les paga, se dan el lujo de cortarnos el servicio; ojalá así fueran de buenos para atendernos”, sostuvo.

Debido a que siempre hay fugas de drenajes en la zona, hay varios puntos en donde el agua negra está al aire libre. Foto: Debate

Por último, hizo un llamado a las autoridades, pues precisó que además de los problemas del drenaje, también tienen fallas en el alumbrado público y en la recolección de basura.