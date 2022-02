Viven entre baldíos llenos de basura en la colonia Bienestar de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Los habitantes que viven por la calle Corregidora entre Cuauhtémoc y Tenochtitlán en la colonia Bienestar, en la ciudad de Los Mochis, están prácticamente rodeados por lotes baldíos que están llenos de maleza y basura, lo cual genera malos olores así como la crianza de roedores, y cucarachas.

La señora María Ruiz López, habitante de ese sector dijo que desde hace muchos años eso lotes baldíos han sido utilizados como basureros, pero que además ahí crece mucha hierba tras las lluvias.

“Lamentablemente los lotes baldíos siempre están llenos de basura, la gente poda sus árboles y lo más fácil es dejar las ramas en el primer baldío que está cerca. Pero lo peor es que somos los mismos vecinos quienes acumulamos la basura o la hierba, sin importar si causan alguna molestias”, subrayó.

En las esquinas de los lotes la gente deposita bolsas de basura sin importar si esos desechos se los llevará el carro recolector. Foto: Debate

Falta cultura de la limpieza

La inconforme señaló que en esa colonia hay varios lotes baldíos o bien casas que ya tienen muchos años abandonadas y la gente inconsciente tira cualquier cosa en los baldíos.

“Tenemos entendido que las autoridades van a sancionar a los propietarios de esos lotes que no los hayan limpiado, esperamos que realmente sea cierto y no solamente quede en el aire esa advertencia, o bien, que no se la vayan a perdonar a amigos o compadres”, subrayó.

En los lotes baldíos la gente tira escombro o cualquier basura que se les ocurre en donde se crían alimañas. Foto: Debate

Finalmente dijo María Ruiz que confían en que las autoridades vayan a sancionar a los propietarios de esos lotes baldíos ya que dan mal aspecto a la ciudad, pero también se debe ver por la salud ya que en ocasiones tiran animales muertos y basura que hace que se críen ratas y otras alimañas.