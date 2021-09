Viven entre basura y solares enmontados en Las Huertas, Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de no tener tantos años de construido, en el fraccionamiento Las Huertas, de la ciudad de Los Mochis, poco se ha hecho por mantenerlo en buen estado y con una buena imagen.

Vecinos de este sector denunciaron que no soportan vivir entre terrenos sin construcción pero sí enmontados completamente, pues eso no solo les genera mala imagen, sino también se han convertido en focos de infección.

Llamado

“Si usted da un recorrido por la zona, se va a dar cuenta que no es mentira lo que le estamos diciendo. Aquí hay muchos solares que no tienen casa, que están solos, que están en montados, y ya no aguantamos eso, queremos que las autoridades se comprometan y vengan a hacer una limpieza total porque lo necesitamos y porque lo merecemos”, señaló una de las vecinas.

En esta zona de la ciudad hay un sinfín de solares enmontados, la gente no aguanta los malos olores y tienen miedo por la inseguridad. Foto: Javier Padilla/ Debate

Y es que señaló que además de estos problemas, dichos predios son utilizados como basureros clandestinos en donde van y tiran desde basura, hasta muebles viejos y hasta animales muertos.

“Por todos lados esto solares son un problema porque los usan de basurero y vienen y tiran todos sus desperdicios, pero además tiran animales muertos y es una peste que no se soporta a ninguna hora del día. Esto ya se convirtió en un problema de seguridad porque habemos muchos que transitamos por estos solares y es un temor de que nos vayan a asaltar o hacernos otra cosa.”

Señaló que de igual forma el municipio ha quedado a deber en cuanto a brindar servicios básicos de buena calidad pues en varias de las calles tienen problemas de alumbrado público, drenajes taponeados y un pésimo servicio de suministro de agua potable.