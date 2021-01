Viven entre el monte en fraccionamiento La Memoria en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Así como viven en muchas colonias y fraccionamientos de la ciudad de Los Mochis, La Memoria no es la excepción: las familias de este sector viven entre solares baldíos llenos de monte, casas abandonadas y vandalizadas y con calles que quedaron sin pavimentar.

Durante un recorrido por este sector de Los Mochis, los vecinos denunciaron que desde hace tiempo se le está haciendo la solicitud al Gobierno municipal para que a los dueños de los terrenos que están enmontados los hagan entrar en cintura, pero eso no ha llegado al día de hoy.

Denuncia

“Este fraccionamiento podemos decir que no es tan viejo, pero por el aspecto que tiene parece que es de los más viejos de la ciudad, y es que está muy descuidado, luce sucio y en malas condiciones. Por ejemplo, tenemos a los alrededores muchos terrenos baldíos que están llenos de maleza y que nadie hace nada al respecto, nadie ordena que los limpien, que en este caso sería el Ayuntamiento, pero no, eso no pasa y nos tienen viviendo en este cochinero. Pero deje eso, es inseguridad para quienes vivimos aquí”, sostuvo Fernando, vecino del lugar.

Asimismo, comentó que existen algunas calles que quedaron sin pavimentar y aunque también han hecho las solicitudes, tal parece que esas obras no están en la lista del Gobierno municipal.

En algunas de las calles hay fugas de agua que aseguran que la Japama no atiende, también hay algunos encharcamientos por falta de pavimento. Foto: Libertad Montoya/ Debate

“Hay algunas calles que no están pavimentadas o que no están completamente pavimentadas, están la mitad nada más pues, los que viven por ahí ya han pedido al Ayuntamiento que hagan la obra pero la verdad es que no les han dicho que sí, ni que lo tomarán en cuenta”.