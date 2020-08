Viven oliendo aguas negras todo el día en el ejido La Arrocera, El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- A pesar de que se vive en tiempo de contingencia sanitaria por el Covid-19, la realidad es que muchas personas viven día a día en riesgo de enfermarse. Tal es el caso de una gran parte de los vecinos de La Arrocera, perteneciente al municipio de El Fuerte quienes tienen que soportar todos los días a toda hora, los malos olores que provoca un canal que lleva aguas negras.

Quejas

Édgar, vecino de dicho asentamiento, comentó que en algunas ocasiones se ha denunciado a los autoridades pidiendo que ese canal se entube para evitar que las aguas negras vayan a cielo abierto, pero hasta el momento nadie les ha hecho caso.

“Así hemos estado durante muchos años. Nosotros hemos pedido que se entube ese canal, porque lleva aguas sucias. Es una apeste todo el día que no se soporta, menos cuando hace mucho calor, pero pues las autoridades no han hecho caso, yo creo que porque no les interesa y es que como ellos no tienen que aguantar esto, pues lo mismo les da”, señaló.

Lo malo. En muchos puntos de la comunidad las calles están en mal estado. La gente acostumbra a quemar la basura sin medir el peligro y el daño al medio ambiente, sin que nadie haga nada. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

Otros problemas

De igual forma, dijo que en esta comunidad tienen serios problemas con los servicios básicos tales como el abastecimiento de agua y hasta la falta de alumbrado público, y es que muchas calles están completamente a oscuras generando un estado de inseguridad para los habitantes.

Esperemos que las autoridades se toman más en serio estos problemas que tenemos.”

Lo peor. Atrás de las casas de esta comunidad existe un gran basurón clandestino en donde la gente tira todo tipo de desperdicios; aseguran que es a falta de que el camión recolector de basura pase por ahí. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

