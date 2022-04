Vivo por la voluntad de Dios: doña Lupita se dice agradecida por la ayuda de la gente de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Han pasado casi 50 años desde que la señora Guadalupe Salazar Ibarra enviudó y muchos más que ha tenido que sobrevivir, debido a que a sus 87 años se ha visto en la necesidad de recurrir a la caridad de la gente.

Guadalupe dijo ser originaria del estado de Zacatecas; contrajo matrimonio en la ciudad de Torreón, pero tras haber enviudado se vino a Sinaloa; actualmente se encuentra en Los Mochis.

“Tuve seis hijos, pero ya solamente me quedan dos, uno de ellos solamente me cuida, pues el otro vive en Baja California, pero lamentablemente a mis dos hijos no les ha ido bien en la vida”, lamentó.

Para sobrevivir

Doña Lupita, como le dice la gente de cariño, señaló que a la esquina llega todos los días por la voluntad de Dios, pues es quien le permite seguir con vida.

La señora Guadalupe dijo que las monedas de uno, dos y cinco pesos las utiliza para comprar comida u otras cosas, y las monedas de a diez, que son muy pocas las que le dan, esas las guarda para completar el pasaje del camión cuando tiene que ir a Guasave.

Asimismo, doña Guadalupe dijo que al primer cuadro de la ciudad de Los Mochis acude todos los días como si fuera un vicio, debido a que no puede estar en su casa, ya que en la calle ve mucha gente, la apoyan y ha hecho muchas amistades.

Agradecida con la gente

“El año pasado me caí, me fracturé mi brazo izquierdo, uno de mis dos hijos que me quedan, es quien me está ayudando, pero en esta esquina estoy por la voluntad de Dios, ya que es quien me permite vivir”, subrayó.

En ese mismo sentido, doña Guadalupe señaló que tiene el apoyo de uno de sus nietos, quien le paga el recibo de agua y luz, pues si no fuera por él, difícilmente saldría adelante.

“Aquí la gente me quiere mucho, además de las monedas que me regalan, me dan comida, o me regalan otras cosas para comer. Yo también le agradezco a la gente ese apoyo, pues así he conocido a más gente”, subrayó.

Finalmente, doña Guadalupe dijo que todos los días llega desde las 8:00 y se va a las 14:00 horas, aproximadamente, para irse a descansar a su casa.