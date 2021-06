Voy a meter al bote a Billy Chapman: Ariel Aguilar

Los Mochis, Sinaloa.-Una vez siendo diputado local por el quinto distrito, Ariel Aguilar, candidato de la coalición Va por Sinaloa, mencionó revisará la fiscalización de las cuentas públicas y de encontrar irregularidades cometidas por el alcalde de Ahome con licencia, Guillermo Chapman Moreno, lo meterá a la cárcel.

"Le quiero decir firme y directo a los ciudadanos que tengo plena certeza y seguridad de que voy a revisar todas y cada una de las pólizas de cheques, voy a revisar toda la cuenta pública del nefasto y corrupto de Billy Chapman, y que de encontrarnos alguna irregularidad, lo vamos a meter al bote. Voy a meter al bote a Billy Chapman Moreno por los arbitrarios y nefastos actos de corrupción que ha tenido aquí en el municipio de Ahome".

Agregó que es necesario recuperar la confianza en las autoridades y que por eso quiere ser diputado local para que haya justicia para la gente.

Pero voy un poco más allá, y a aquél que agarró dinero que no le corresponde, aquél que agarró un peso del dinero público como Billy Chapman, van a ir directito a la cárcel", recalcó.

El candidato del PRI, PAN y PRD a la diputación local por el quinto distrito de Ahome, añadió:

"Festejo que no va a ser diputado federal el señor porque va a ser menos batalloso meterlo al bote. Inicialmente iba a iniciar un proceso de desafuero, pero hoy ya no va a ser necesario, lo voy a ir a pepenar a Tucson y vamos a hacer todo lo que sea posible para que el señor toque baranda, porque no es justo que un político tan corrupto como Billy Chapman esté gobernando el municipio de Ahome, y mucho menos que después de haber rapiñado al municipio de Ahome se vayan sin ninguna sanción y sin ningún castigo".

Ariel Aguilar expuso que durante todos los días que ha hecho los recorridos de campaña ha encontrado queja de los ciudadanos acerca de los servicios públicos, el drenaje sanitario, el pavimento, el alumbrado público y también problemas de inseguridad que se concentran prácticamente en el sector de Canteras, Nuevo Siglo y Siglo XXI.

Por ello, destacó que como diputado trabajará para etiquetar recursos para los servicios públicos.

Comentó que también va a promover la ley del emprendedor y fomento al primer empleo.

"Por un lado que permita de alguna forma una política pública transversal para que los jóvenes que tengan una idea de negocio, jóvenes, adultos y madres solteras puedan consolidarla y se puedan capacitar, que se les pueda dar adiestramiento, y lo mejor de todo, que se les pueda apoyar con un proyecto productivo".