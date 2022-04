"Voy adelante con ayuda de Dios": María lucha a diario por llevar el sustento a casa, en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Por más de 15 años, María Antonia ha vendido tamales en las calles de Los Mochis. Sin el apoyo de nadie, todos los días se levanta temprano para elaborarlos y venderlos.

María Antonia Reyes Nieblas dijo ser originaria de Los Mochis, es una persona de la tercera edad con su rostro lleno de arrugas, que surcan su rostro y sus manos, las cuales a pesar de sentir cansancio no desfallecen, pues sabe que tiene que sostener a su esposo que está discapacitado.

“Desde hace más de 15 años sigo en pie, le sigo haciendo la lucha todos los días, pues no tengo apoyo de nadie, pues mi esposo está discapacitado y yo tengo que llevar el sustento a casa”, enfatizó.

La mujer de la tercera edad dijo que lamentablemente no tuvieron hijos, pues Dios no le dio esa oportunidad de ser padres, por lo que a su edad se han visto en la necesidad de salir a la calle para poder llevar unos pesos a su casa para poder alimentarse.

Sin embargo, sabe que Dios la protege, pues asegura que tras la pandemia no enfermaron y han seguido adelante, con dificultades y complicaciones para conseguir dinero, pues con solo la venta de tamales han salido adelante a pesar de los problemas que tienen de salud, sobre todo su esposo.

Ventas complicadas

“Las ventas están complicadas, son regulares y en consecuencia no me alcanza para pagar los recibos de agua y luz, en ocasiones no me alcanza y tengo que abonar”, subrayó.

Doña María Antonia señaló que se levanta a las 05:00 horas para comenzar a preparar los tamales, proceso que le lleva unas 4 horas, y para la venta se lleva otro tiempo similar.

“Realmente mi esposo y yo estamos sufriendo, ya que no tenemos la ayuda de nadie, y a nuestra edad, no somos muy rápidos, pero estamos saliendo con la ayuda de Dios”, subrayó.

Asimismo, dijo que ha salido adelante por sus propios medios, y en esta ocasión así seguirá, pues no han perdido las esperanzas de que alguien le vaya a echar la mano, sobre todo para que apoyen a su esposo, quien realmente está enfermo y no han podido salir adelante económicamente.