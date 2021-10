¿Y las autoridades municipales de Ahome? Restauranteros de El Maviri esperan desde hace tres semanas que les lleven agua

Los Mochis, Sinaloa.- Desde el pasado 3 de octubre, los restauranteros de El Maviri siguen en espera de que las autoridades municipales de Ahome les envíen pipas con agua potable.

¿No ha habido respuesta de parte de las autoridades de Ahome sobre el agua potable para la playa de El Maviri. Seguimos sin agua en los baños públicos, seguimos sin agua en los restaurantes", manifestó Rosabel Ramírez.

La presidenta de Prestadores de Servicios Turísticos de El Maviri (Prestur) dijo que cada quien está haciendo lo posible por llevar agua a sus negocios.

"Algunos restaurantes de los grandes están comprando pipas de agua a particulares, otros restaurantes, los más pequeños, están acarreando tambos de agua de 200 litros en sus camionetas, a la antigüita, suben en sus camionetas los tambores y es con la que subsisten tres días y otra vez la misma historia".

Agregó que no hay voluntad de parte de las autoridades para resolver esta situación.

"Unos ya van de salida y otros todavía no entran, entonces en esta transición es difícil para nosotros ahorita, tendríamos que esperar a que se siente el nuevo gobierno y ver qué va a pasar con lo del agua, pero ahorita aún con el gobierno en turno, ya tenemos nosotros tres semanas y no se resolvió ni de un modo ni de otro".

Mencionó que las autoridades municipales en turno los han dejado en el abandono, cuando son un sector que genera empleos.

"Nos dejaron en el abandono. Nosotros generamos más de 400 empleos dentro de la isla de El Maviri, somos gente que pagamos todos los impuestos que se tienen que pagar, y aunque estamos en un lugar donde no tenemos ni agua potable, no tenemos los drenajes, no tenemos los servicios primarios, ha sido un sector que siempre ha seguido de pie trabajando y generando empleos".

Lamentó que las autoridades digan que van a apoyar a empresas que van a llegar, por la generación de empleos, cuando ellos ya son un sector que están generando trabajo.

"Cuando hablan de que vamos a recibir a fulana empresa porque van a generar empleos, y qué está pasando con los que ya generamos, qué pasa con nosotros, estamos abandonos por más de cinco décadas, cincuenta años sin agua potable, siendo parte de la economía que paga sus impuestos, que genera empleo pese a las adversidades".

Rosabel Ramírez destacó que ojalá que las autoridades municipales que llegarán el próximo 1 de noviembre se puedan sentar y hacer conciencia de la situación que enfrentan los restauranteros de El Maviri.

"En El Maviri no nada más estamos los restauranteros, hay gente que habita ahí, pescadores que ya tienen muchos años, el agua es un derecho que ellos tienen. Y siempre de alguna manera, el municipio por todos estos años había llevado el agua a El Maviri, nunca había pasado algo como en esta ocasión".