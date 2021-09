¿Y los vecinos? Cabildo autoriza donación de terreno a la Guardia Nacional en fraccionamiento Tulipanes en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- En sesión extraordinaria de Cabildo efectuada el día de hoy, por mayoría, los regidores aprobaron el dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a la autorización al municipio de Ahome para enajenar a título de donación gratuita un terreno a la Secretaría de la Defensa Nacional para destinarse a la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional.

El terreno con clave catastral 3000-014-435-001 cuenta con una superficie de 9,735.4470 metros cuadrados y se encuentra ubicado sobre la calle Antonio Flores entre bulevar Olas Altas y calle Melocotón del fraccionamiento Tulipanes de la ciudad Los Mochis.

Ariadna Zulae Castro Bojórquez, presidenta de la Comisión de Hacienda, dijo que se trata de una solicitud que realizó el comandante del 89 Batallón de Infantería, Germán Ángeles Gómez.

Explicó que luego de un análisis, la Comisión de Hacienda dictaminó autorizar al municipio la donación de este terreno.

Aclaró que si en un lapso de un año, a partir de la autorización de la donación, no se inicia con la construcción o la utilización del inmueble, el solicitante tiene el compromiso de regresarlo.

Ante la inquietud de algunos regidores, quienes manifestaron haber recibido algunos mensajes en el que se señalaba que dicho terreno estaba destinado para área verde, José Moisés Cadena Orozco, secretario del Ayuntamiento de Ahome, aclaró que hubo un asesoramiento al respecto, llegando a la determinación que en esa zona se puede construir cualquier tipo de infraestructura por parte del municipio.

“Este dictamen fue asesorado y apoyado a la Comisión de Hacienda por los expertos, particularmente este terreno efectivamente pertenece al municipio, y jurídicamente fuimos asesorados de que se puede construir cualquier tipo de infraestructura por pate del municipio”, explicó.

El regidor Fernando Arce comentó que este proyecto que tiene el estado mexicano debe ser apoyado en todos los lugares que se requiera, toda vez que es una de las asignaturas pendientes en seguridad.

Sin embargo, cuestionó si el terreno es considerado área verde y si se cuidó esa parte de que ya no tuviera ese destino.

"Nada más ese punto quisiera aclarar, es una duda que me sale porque ya empiezan a llegar mensajes que esta es área verde, nosotros las desconocemos y no quisiéramos vernos entrampados en otra decisión que por hacer algo de buena fe y en bien de la comunidad en general, también nos vayamos a ver de repente en situaciones que al final vamos a tener que enfrentar aunque sea en los últimos días".

Asimismo, la regidora Rosy López, mencionó que es muy importante contar con instalaciones de la Guardia Nacional en el municipio de Ahome, pero que también desconocía el destino del terreno, por lo que también pidió saber si la decisión fue consensuada con los vecinos.

"En lo particular desconozco totalmente el tema del terreno, igual me gustaría checar con ustedes, los de la Comisión, porque en este caso en lo particular no fui requerida en este momento, checar si fue consensuado de alguna u otra manera con los vecinos, porque en lo particular he estado recibiendo algunas llamadas de vecinos referente a este predio".

La regidora pidió tener la información realmente correcta para el momento de tomar la decisión adecuada.

"Y que no vayamos a caer el día de mañana en algo que estemos lamentando o que afectemos a un sector que lamentablemente se pueda ver afectado con esta decisión".