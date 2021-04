¿Y tú cómo cuidas el planeta? Llaman a crear conciencia sobre el medio ambiente en el Día de la Tierra

Los Mochis, Sinaloa.- Hoy Día de la Tierra, oficialmente Día Internacional de la Madre Tierra desde el 22 de abril de 1970, el cual se instauró para hacer conciencia sobre los retos para preservar el planeta, la asociación civil Ahome Sustentable exhorta a promover acciones que se hagan hábitos para el cuidado de la tierra.

La presidenta de esta asociación civil comentó que se deben emprender acciones en pro del planeta.

Leer más: ¿Cuál es el significado del Día de la Tierra?

Caminar y andar en bicicleta no contamina, reutilizar un termo con agua no genera basura, reutilizar el agua con la que lavamos la ropa no genera desabasto de agua y ayuda a economizar, comprar lo necesario ayudará a no generar más basura.