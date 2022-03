¡Ya basta! Exigen rehabilitación para el kínder Margarita Maza de Juárez en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Se cansaron de esperar. Madres de familia del kínder Margarita Maza de Juárez, en la colonia Tabachines de Los Mochis, mantienen un plantón permanente en el plantel para exigir que así como la Secretaría de Educación Publica y Cultura (SEPyC) pide el regreso inmediato del cien por ciento del alumnado a las aulas, así también brinde una reparación integral al edificio escolar.

Advierten que no llevarán a sus hijos a clases presenciales hasta que les solucionen sus demandas. Y es que después de un recorrido por el plantel, se pudo observar que tiene serías fallas, pero que las principales son la falta de luz y agua.

Cómo quiere el gobernador Rubén Rocha Moya que haya clases presenciales si los niños no tienen luz para hacer frente tanto al calor que ya se empieza a sentir en la región, y tampoco agua para estarse lavando las manos de manera frecuente, como lo exigen los protocolos anticovid.

Leer más: Buscan dignificar la vida de las comunidades indígenas en Ahome

Por si esto no fuera ya suficiente, los sanitarios se encuentran en pésimo estado y unos bebederos que hizo el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (Isife) no están hechos pensando en los niños, pues estos no alcanzan la llave para abrirle al líquido y mucho menos alcanzan el agua.

Leer más: Renuncia Zachenka Urías a la Dirección de Turismo en El Fuerte

Además de hacerle el llamado al gobernador, también pidieron el apoyo del alcalde Gerardo Vargas Landeros para que apoye al plantel y no permita que uno de los kínderes del municipio permanezca en estás situaciones.