Ya es oficial: Entre señalamientos, nombran a Juan Fierro como alcalde de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Tal como se había anunciado, la mañana de este jueves, el Congreso del Estado de Sinaloa nombró oficialmente a Juan Francisco Fierro Gaxiola como alcalde sustituto de Ahome.

Esta designación se dio en la Sesión Pública Extraordinaria número 209 y se dio después de analizar al menos cuatro perfiles, por mayoría de votos se votó a favor de Juan Fierro, esto en mesa de análisis previa a la sesión.

Cuestionamiento

Sin embargo, en la discusión de este punto del orden del día, el diputado Pedro Alonso Villegas cuestionó la decisión de los diputados de Puntos Constitucionales para este nombramiento al contar Fierro Gaxiola con dos sentencias por violencia política en razón de género.

“A mi me gustaría saber y que alguien me explique cómo los diputados de puntos constitucionales dictaminan y aprueban que Juan Fierro sea el sustituto. Para quien no sabe y quienes nos están viendo en redes sociales, el maestro tiene dos sentencias confirmadas por violencia política. Estas dos sentencias están confirmadas y es en contra de Angelina Valenzuela, por eso me sorprende que propongan y aprueben a un personaje en estas condiciones”, indicó.

En ese sentido, pidió hacer consciencia sobre este tema pues dijo que no se puede ni se debe aprobar un acto como el que fue señalado el ex funcionario señalando de manera directa a los diputados de la Comisión de Equidad, Género y Familia a quienes les invitó a ser congruentes.

“Me sorprende que hablen de congruencia, discurso a favor de la mujer y hoy van a votar por un político con dos sentencias. Desde aquí les digo, yo no seré parte de esta simulación mi voto será en contra y que quede en evidencia y que la historia y Los Mochis los juzguen”.

Justificación

Por su parte, Horacio Lora Oliva, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales justificó esta decisión al comentar que Fierro Gaxiola participó en la pasada contienda electoral, lo que mostró que no tiene en su contra ningún proceso.

“Fue candidato a diputado federal suplente, no tuvo al respecto ninguna objeción de tal manera que sus derechos políticos se encuentran a salvo, revisando su currículum y observando que es una persona que ha tenido una participación en la administración pública diversa y no contraviniendo, la comisión determina o vota de manera unánime por su propuesta”.

Ante ello, el legislador Pedro Alonso Villegas le pidió a su compañero no “insultar la inteligencia” de los diputados y nuevamente le exigió ser congruente y dejar de lado los intereses personales para seguir adelante con este nombramiento.

“Veo dos cosas, o no está haciendo bien su trabajo la Comisión de Puntos Constitucionales si realmente tiene los méritos, no ofenda la inteligencia de los diputados, no es una, son dos sentencias confirmadas, cómo este congreso que defiende a las mujeres va a venir a nombrar a un personaje con dos sentencias o la comisión no está haciendo su trabajo porque estoy segura que hay muchas personas que mejor carta de presentación porqué vienen aquí y nos ofenden la inteligencia de los diputados”.

Al final de la discusión del punto, éste fue puesto a votación y por mayoría de votos, se aprobó el nombramiento de Juan Fierro como alcalde sustituto de Ahome.