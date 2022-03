¡Ya llegaron! Aterrizan los Médicos Voladores en El Fuerte, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Esta tarde de miércoles, en San Blas aterrizaron las avionetas de las que descendieron ya listos y muy entusiasmados los Médicos Voladores (The Flaying Doctors of Mercy) para entender a las personas que ansiosos esperan su llegada, y es que no es para menos, pues fueron dos años por la pandemia del Covid-19 que estuvieron suspendidas las consultas que estos especialistas ofrecen de manera gratuita a la población.

Consultarán en San Blas y El Fuerte el viernes 04 de marzo, a partir de la una de la tarde, y el día sábado 05, todo el día.

En El Fuerte el viernes a las 7:00 horas estarán atendiendo los oftalmólogos solo a pacientes nuevos, quienes estarán consultando desde este jueves 3 de marzo, pero el jueves solo atenderán con consultas de pacientes previamente citados de glaucoma, no pacientes nuevos, informó Eduarda Leticia Campos Oros, quien está asignada a la clínica de El Fuerte, en quirófano.

Dio a conocer que el viernes los oftalmólogos empiezan a consultar a todos los pacientes nuevos y los que ya tienen su papelito de cita.

También en El Fuerte estarán atendiendo el médico cirujano Ppodiatra (pies), cirujano maxilofacial, dentista, médico general, médico Internista y médico Cirujano.

En la clínica de San Blas estará el Médico urólogo cirujano, pediatra, dentista, médico general, quiropráctico, y el cardiólogo infantil (solo estará el Viernes por la tarde).

Cabe mencionar que una primer comitiva del staff llegó ayer en vuelo comercial; y hoy aterrizaron cuatro avionetas con los representativos y staff de clínicas y quirófano; y el jueves estarán llegando dos avionetas con el complemento de personal de staff y jefa de clínica de El Fuerte, y el viernes otras dos avionetas con los médicos para los dos clínicas.