¿Ya lo hiciste? Pandemia aumenta interés por hacer testamentos en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Sin duda, la contingencia sanitaria por el covid-19 ha sido un aliciente para que se tenga un incremento en cuanto a las solicitudes para realizar un testamento, reconoció Jesús Zazueta Ibarra.

El presidente del Colegio de Notarios Públicos del norte de Sinaloa dijo que durante el último año y medio han sido más las personas que se presentan en las notarías y muestran su preocupación por contraer la enfermedad y no tener sus documentos en regla.

“Los que van (a las notarías) van pensando en la pandemia, los que han ido dicen que pues que no vaya a ser que se enfermen. La verdad es que sí ha cambiado en estos dos años el motivo por el cual la gente va a hacer testamentos”, indicó.

Sin embargo, dijo que después de una racha en donde la actividad tuvo un repunte, en este momento la cifra ya se fue nuevamente a la baja y cree que el motivo es porque los casos positivos a esta enfermedad también han disminuido.

“Creo que la gente se asustó tanto, pero como la pandemia está pasando y no les ha pasado nada, algunos pues creen que no se van a morir y no están haciendo muchos testamentos, pero háganlo. El llamado es a que la gente se acerque con el notario de su confianza; el notario es amigo de la sociedad, es un auxiliar de la sociedad, no es caro y no sé por qué lo dicen”, señaló.

En ese sentido, detalló que en algunos casos la misma gente señala que los trámites ante notario son altos; sin embargo, explicó que generalmente la mayor parte del recurso que se le pide al cliente es para cubrir otros trámites en distintas dependencias como el SAT, Infonavit, Ayuntamiento, entre otras.



“Dicen por ejemplo por vender una casa el notario cobró 90 mil pesos, pero de esos el notario va a cobrar 6 mil pesos, pagará los impuestos al SAT, al Ayuntamiento por el traslado de dominio y el registro costará otro tanto, y el notario por todo, desde darte seguridad, brindarte el documento, darle certeza jurídica a lo que estás contratando, solamente te está cobrando lo mínimo.”

Por último, invitó a la población a aprovechar estos últimos días del mes del testamento, en donde por realizar este trámite te hacen una bonificación.