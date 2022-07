¡Ya no aguantan el calor! Vecinos de Buenavista, El Fuerte, están sin energía eléctrica desde el jueves

El Fuerte, Sinaloa.- Los vecinos de Buenavista, del municipio de El Fuerte, ya no aguantan el calor, pues se quedaron sin energía eléctrica desde la noche del jueves que se presentaron fuertes vientos en la comunidad.

Son alrededor de 460 habitantes, incluyendo niños, quienes son los que más sufren por el intenso calor, además de los molestosos moscos.

"Desde el jueves por la noche no tenemos luz, se cayó un cable en una de las calles y lo reportamos como alta peligrosidad, vinieron los de CFE y levantaron el sábado, pero se fueron porque les hacía falta una pieza y nos dijeron que volvían en dos horas y no regresaron", denunció Verenice Armendariz López.

La vecina de esta comunidad lamentó que no es posible que aún no les solucionen el problema, y que ya hasta la comida que tenían en sus refrigerados se les echó a perder. "Ya se nos echó a perder la comida y ellos (CFE) no responden por eso".

Mencionó que el problema con la electricidad siempre lo han tenido, pero no habían estado sin luz tantos días. Dijo que tienen tres años reportando un transformador, y que hay días que se presentan hasta 20 bajones y apagones, y sus aparatos electrónicos ya se les dañaron. "Ya a los vecinos se les descompusieron aires, televisiones y bocinas por los bajones y apagones y quién responde, ellos no responden".

Comentó que los trabajadores de CFE les han dicho que se ocupa un transformador de más alto voltaje. "Ellos mismos dicen que este transformador es para un abanico y un cooler, eso dicen los trabajadores y que la CFE no lo quiere poner".