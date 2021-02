Ya no aguantan las aguas negras en San José de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes de San José de Ahome, una comunidad rural que desde hace meses han venido batallando con el brote de agua negras del drenaje sanitario en sus viviendas, demandan una solución definitiva de este grave problema a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama).

Y es que las aguas residuales invaden constantemente los patios de sus viviendas, por lo que todo el día y la noche se han visto obligado a estar percibiendo estos malos olores, con el riesgo que esto representa de contraer graves enfermedades graves, y particularmente entre los niños que en su inocencia juegan cerca de las lagunas que se forman con las aguas negras sin percatarse del riesgo a que se exponen.

Los problemas

Trinidad López Dimas, vecinos afectado, pidió a las autoridades que intervengan porque ya están cansados que el personal que tiene la Japama no les haga caso.

Dijo que son muchas las ocasiones en que han metido los reportes a causa del serio problema que presentan por las fugas de las negras, pero no solamente no han sido atendidos, sino que ahora simplemente no les toman las llamadas.

Entre los vecinos afectados hay personas vulnerables que temen enfermarse por la contaminación. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Indicó que en esta ocasión ya tienen casi un mes batallando con las aguas negras entre sus casas, ya que simplemente el personal de la Japama se hace de oídos sordos.

El problema de los brotes de la aguas negras también se presentan en viviendas ubicadas a un costado de la carretera que cruza hacia la Higuera de Zaragoza. Foto: Libertad Montoya/ Debate

En el mismo sector hay varias viviendas que enfrentan el problema del derrame de las aguas negras, por lo que los vecinos exigen a la Japama que resuelva de fondo el problema. Foto: Libertad Montoya/ Debate