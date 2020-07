Ya no aguantan los fétidos olores del drenaje en el ejido Compuertas, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Cansados de que en la Japama no les hagan caso, vecinos del ejido Compuertas decidieron este lunes denunciar públicamente que ya no aguantan la peste que genera de un drenaje colapsado que, aseguran, la dependencia no ha querido reparar.

Carlos, habitante de este asentamiento, comentó que este problema tiene más de un mes, tiempo en el que el gobierno municipal que encabeza Billy Chapman Moreno no han podido solucionar. Y es que asegura que se ha reportado en varias ocasiones, pero los trabajadores sólo van, ven el problema y se retiran.

Molestia

“Pues mire, ya se ha reportado muchas veces y nomás no hacen caso, no se qué piensan eso de la Japama, esto comenzó con una fuguita y mire cómo está ahorita, casi toda la calle está lleno de aguas negras; ahorita podemos decir que casi ni huele, pero por ratos, n’ombre, no se soporta, no podemos estar afuera del mal olor”, dijo.

Dato. En la comunidad existen lámparas led, pero también de las viejas, incluso hay postes en donde ni hay. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

Y es que este problema no sólo genera afectaciones en las tomas de cada una de las casas, sino que se enfrentan a un serio problema de salud pública por el mal olor pero también por los moscos que ahí se producen.

Lo malo. En muchas de las calles de esta comunidad existen serios problemas de taponamiento de drenaje, incluso vecinos señalan que el servicio de agua es malo, se va seguido y es de mala calidad. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

“Mire, dicen que nos cuidemos mucho por eso del coronavirus, pero el gobierno nos cuida, cómo no vienen a solucionarnos este problema que tenemos desde hace mucho y mira que lo denunciamos pero nomás nada que vienen”, mencionó.

Lo peor. Compuertas es una de las comunidades más olvidadas por las autoridades municipales, lo que debería ser la plazuela es una estructura en completo abandono, muy sucio y mal oliente. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

