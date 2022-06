"Ya no queremos que nos den los 200 pesos, que nos dejen decidir": indígena en asamblea informativa sobre planta de amoniaco en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- "Que ya no nos den esos 200 pesos que se dieron cuando se hizo la consulta popular o ciudadana, y ni modo compañeros indígenas, no van a recibir esos 200 pesos si se toma en cuenta esta decisión, porque la vez pasada se ofrecieron 200 pesos, y alguien que lo niegue. Que no se haga en esta ocasión, que ya nos dejen decidir solos, ya recibimos la información, la parte que les corresponde a los yoris, y nos dejen tomar la decisión", dijo rotundamente Carmen Gastélum Buitimea.

La indígena de la comunidad de Choacahui se expresó así durante la asamblea informativa sobre la planta de amoníaco que se realizó hoy en el centro ceremonial de San Miguel, Ahome.

Agregó: "Es una propuesta, de todas maneras nos van a dar una torta y un refresco, podemos aguantar una hora más y hablar entre nosotros con la confianza que de verdad nos podamos tener entre los yoremes. Espero y se pueda realizar y hablar entre nosotros solamente los yoremes, para que realmente podamos tomar una decisión".

Gisela Sánchez Luque, indígena de Nuevo San Miguel, mencionó que desde un principio el proyecto de impacto ambiental fue aprobado por Semarnat sin consultar a los pueblos indígenas.

"Por eso es que estamos hoy aquí, porque con tantas violaciones que nos asiste al artículo segundo, pues tuvimos que hacer reclamos de manera legal, social y política, y hasta cultural, y no obtuvimos respuesta, estamos hablando desde el 2014 que se aprobó.

Asimismo, comentó que la consulta previa no existe y que tampoco ha sido tan libre porque en la consulta ciudadana anterior hubo compra de conciencias.

"Y no hablo solamente de nosotros como pueblos originarios, sino de todas las sociedades porque fue una consulta independiente a nosotros, que no fue dictaminada por ningún juez, fue porque había poder, impunidad en el estado, y dijo: soy yo gobierno y aquí nomás mis chicharrones van a tronar, y yo voy a consultar de manera general los pueblos para que permee la situación de la decisión de la Corte. La Corte no permeó la decisión que aquí en base a la compra de conciencias se ganó".

Añadió que hay prueba de ello, y la prueba es que por eso se está realizando esta asamblea informativa.

Por el mismo tenor, Celia Álvarez Luque, maestra de la comunidad cuestionó a los ponentes sobre para quiénes van a ser los empleos que se ven a generar con la planta de amoniaco.

"Díganos las consecuencias de la planta bien como debe de ser, qué va a afectar, a quien va a afectar".

Externo que la consulta debió ser tanto para yoremes como para los yoris porque todos pueden resultar afectados con este proyecto.

Hoy fue el segundo y último día de asambleas informativas a la comunidades indígenas de Ahome, El Fuerte y Guasave sobre el proyecto de la planta de amoniaco que se hizo en cumplimiento a las sentencias dictadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los Amparos en Revisión números 497/2021 y 498/2021.

Te recomendamos leer:

El personal de Semarnat que dio la información a los indígenas sobre la planta de amoniaco destacó que son 26 impactos ambientales (6 en el aire, 5 en el agua, 7 en la biodiversidad, 2 en el suelo, 2 al paisaje, y 3 en la población humana), a lo cual comentó que el proyecto trae las formas de mitigar cada uno de esos impactos.