Ya no soportan el mal olor del dren en el ejido Benito Juárez, Ahome

Los Mochis, Sinaloa. La gente del ejido Benito Juárez del municipio de Ahome se quejó del fuerte olor que expide el dren Juárez. Los vecinos que habitan a las orillas del dren dicen que ya no aguantan el aroma y que a veces no pueden estar ni fuera de sus casas.

Manifestaron que guardan la esperanza de que este sea entubado para que se acabe el problema de manera definitiva. Asimismo, comentaron que este ejido de Ahome es un buen lugar para vivir, ya que cuenta con todos los servicios, y que aunque algunas calles no estén pavimentadas, ya no es tanto el problema porque no llovió en esta temporada; sin embargo, el dren es uno de los factores que dicen no abona para que la tranquilidad sea completa.

Y es que el ejido Benito Juárez se encuentra a unos minutos del centro de la ciudad de Los Mochis, lo que les facilita tener todo al alcance.

Exhorto

Los vecinos del ejido pidieron a las autoridades municipales y estatales que gestionen recursos para entubar el dren, porque además del mal olor, es una fuente de infección por la cercanía que tiene con las viviendas y, por si fuera poco, destacaron que también es un criadero de moscos, por lo que está en juego la salud de la gente que habita en este sector de la ciudad de Los Mochis.

El ejido Benito Juárez se encuentra a unos minutos del centro de Los Mochis, lo que facilita que puedan acudir con rapidez. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

En cuanto a la seguridad, mencionaron que es un lugar tranquilo; no obstante, pidieron que la Policía siguiera haciendo rondines para que los malvivientes no se relajen y empiecen a hacer de las suyas. De esta manera se estaría garantizando la conservación de la tranquilidad.