Yamileth pide ayuda para operarse y poder caminar

Los Mochis, Sinaloa.- A Yamileth le diagnosticaron desgaste de caderas a los 4 años de edad, padecimiento congénito que le provoca dolor, rigidez y problemas al caminar.

La enfermedad limita sus pasos y su vida diaria pero puede operarse. La intervención quirúrgica consiste en sustituir las articulaciones dañadas por prótesis de caderas, cirugía que su familia no puede solventar.

Su madre, Lisbeth María Gonzáles López, vende tortillas de harina, mientras su padre se gana la vida regando campos de cultivo.

“Cuando estaba en el kínder se quejaba mucho de las piernitas, la llevamos al Hospital General de Los Mochis, le hicieron estudios y fue cuando nos dieron el diagnóstico. Me dijo el doctor que debía operarla de urgencia porque estaba a punto de quedar inválida, la operó un 2 de diciembre; anduvo un año en silla de ruedas, luego en muletas y después le dio terapias en la cámara hiperbárica y según con eso iba a tener, pero no fue así”, expresó su mamá.

Una pesadilla

En 2016, Yamileth fue dada de alta del Hospital General de Los Mochis, y en mayo del 2019 su madre la llevó al Seguro Social de Los Mochis por una grave recaída. Al ser atendida, una noticia las dejó sin aliento.

“Un día me la trajeron de la escuela y me dijeron que no podía caminar porque le dolían sus piernitas, saqué cita y la miró el especialista y me dijo que le buscara por otro lado, que en el Seguro Social no había nada más que hacer, solo amputarle las piernas, le dije que no, que estaba muy chiquita la niña y la mandó a terapias de rehabilitación, desde entonces la llevo al CRRI”.

Renuente a la posibilidad de amputar las piernas de su hija y con la ayuda de una amiga de la comunidad, Lisbeth encontró una esperanza para Yamileth en el Patronato Shriners del Estado de Sinaloa I.A.P.

“Una muchacha del ejido que trabaja en Shriners me dijo que había la solución de ponerle prótesis de cadera, que no era necesario cortarle las piernas. Me dio un pase para Hermosillo, la atendió una doctora y me dijo que le iban a poner las prótesis”.

Yamileth puede ser atendida sin costo en el Centro Médico Shriners para niños de Pasadena, California, Estados Unidos, a través del Patronato Shriners del Estado de Sinaloa I.A.P., pero su familia no tiene la solvencia económica para trasladarla al vecino país del norte.

Pero su madre no desfallece; los fines de semana solicita cooperación voluntaria en la entrada de la playa El Maviri para reunir el monto que requieren.

“Estamos pidiendo ayuda para juntar el dinero, el puro pasaje me sale en 9 mil pesos hasta allá, más las comidas y mi hospedaje. Es muy pesado pero como madre me debo aguantar, necesitamos reunir el dinero para que puedan operar a mi hija. Con el favor de Dios voy a llevarla para que se recupere, y pueda caminar y correr”.

Yamileth pasa la mayor parte de sus días sentada recordando con nostalgia los días de su infancia, aquellos donde podía caminar, correr y saltar hasta el cansancio, y uno de sus sueños es volver a jugar futbol.

“A mí me gusta mucho el futbol pero no puedo jugar, nomás me quedo mirando a los demás, cuando primos están jugando beisbol me quedo sentada porque no puedo, cuando estoy en la escuela miro a todos correr y yo estoy sentada porque no puedo. Siento mucho coraje porque no puedo hacer muchas cosas, no puedo correr, no puedo jugar futbol, no puedo brincar, no puedo estar mucho parada”.

Uno de sus más tristes recuerdos fue el momento en el que le informaron que la solución de su padecimiento era amputar sus piernas.

“Me sentí mal, sentí mucha tristeza, lo único que hacía cuando me dijeron eso era llorar, yo no quería que me amputaran las piernas. Y cuando me dijeron que había otra manera de sanarme sentí alegría. Hay una esperanza y la quiero aprovechar. Por favor, ayúdenme, quiero rehacer mi vida, quiero caminar, quiero jugar futbol, quiero salir adelante”.

Ayuda

Fernanda Yamileth vive con sus padres y tres hermanos en su hogar ubicado sobre la calle Esther Zuno de Echeverría, poste 172, en el ejido Primero de Mayo.

Si usted desea ayudar a esta familia puede comunicarse al número: 66 81 67 28 30 con Lisbeth María Gonzáles López. Y realizar su aportación económica al número de cuenta Saldazo: 4766 8412 7467 3295.