Yamilka; socorrista que ha ayudado a 5 niños a nacer en Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Con el nerviosismo de enfrentarse a algo desconocido pero a su vez a la experiencia más estremecedora, Yamilka Gisel Romero Lugo a sus 27 años de edad puede presumir que ha ayudado a nacer a cinco niños.

La joven vecina de la Villa de Ahome es enfermera de profesión y desde hace 3 años forma parte del equipo de socorristas de SUMMA; ahora, es reconocida por su atención en la labor de parto de cinco mujeres que evidentemente no alcanzaron a llegar al hospital.

“Mi primera experiencia fue en otra unidad, estaba de servicio cuando se activó un código 49, llegamos y era un parto fortuito, ya había nacido la bebé, estaba en la parte del baño de la casa, al llegar comenzamos a trabajar, el espacio era muy pequeño, no podíamos sacar a la mamá y obviamente te sientas nerviosa pero al final eso lo dejas de lado, es tu trabajo”, relató.

Leer más: Mas de 11 mil 500 acciones se han realizado en las Ferias del Bienestar en Ahome

En ese sentido, sostuvo que en sus primeros partes fue mucho el sentido del nerviosismo; sin embargo, al entender la magintud de la situación y lo importante que era, pudo accionar de manera oportuna sin tener ninguna complicación.

“En mis primeros partos si estaba muy nerviosa pero a como va el trabajo pues te vas acostumbrando, es una bendición recibir una nueva vida a este mundo. En todos la labor de parto ha salido muy bien tanto la mamá como el niño han sido estables. En esta unidad han sido 5 partos de la zona rural de la Villa de Ahome”.

Al cuestionarle sobre el personaje en el que se ha convertido para el municipio pero especialmente para su comunidad, Yamilka dijo con alegría que sus compañeros y amigos ya le llaman ahora “La Cigüeña”, pero aún con eso, sostuvo que lo más importante para ella es el ver que el menor y la madre quedan en buenas condiciones.

“Hay personas que si te muestran con palabras que son muy agradecidas y hay personas que no pero conforme te mira tú sabes que es con agradecimiento. Mis mis compañeros me dicen la cigüeña, otros me cambiaron el apellido, ahora soy Yamilka placenta y así (risas)”.

Posteriormente, el alcalde Gerardo Vargas Landeros felicitó a Yamilka y reconoció su trabajo y el compromiso que tiene con el equipo de SUMMA comprometiéndose en buscar la manera de mejorar este programa.

Leer más: Funcionarios de primer nivel no salen de vacaciones: alcalde de Ahome

“Te vamos ayudar a ti y todos los jóvenes de SUMMA, me enorgullezco, de su trabajo, y sé que la gente de Ahome también está orgullosa de ustedes”.