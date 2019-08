Yaquis reciben a Derechos Humanos de la ONU; Gobierno Federal los desaira

Loma de Bácum, Sonora.- La asamblea donde se expondría el conflicto por el paso del gasoducto en territorio del pueblo indígena yaqui, a la cual estuvieron convocadas autoridades tradicionales, integrantes de los ocho pueblos indígenas de Sonora y el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, se desarrolló el pasado domingo.

En el encuentro se esperaba también la presencia del subsecretario de Gobernación federal, Ricardo Peralta Saucedo, pero este último no llegó a la cita en lo que esperaban significaría una mesa de diálogo en torno al megaproyecto del gasoducto que se mantiene detenido en la zona ante el rechazo de los pobladores.

El sonido de doce campanadas en la iglesia de Loma de Bácum, municipio de Bácum, Sonora, reunió a los indígenas en la guardia tradicional.

En la cruz, al frente de la Guardia Tradicional de Loma de Bácum, estaban tres estacas, cada una representando una autoridad tradicional, y al colocarse el cuarto bastón inició un majestuoso ritual indígena que para ellos representa un homenaje al Padre Sol, celebrado justo a mediodía.

A un par de metros se ubica la enramada, donde las humeantes hornillas daban el punto final a decenas de tortillas de harina llamadas «sobaqueras» hechas a mano por las mujeres de la tribu. Una enorme tina contenía un caldo de la cocina tradicional indígena, y la calentadera no dejó de hervir, a pesar de que todos se sirvieron de ella agua para café.

Al terminar de sonar las campanadas, los asistentes rodearon la cruz al centro, ubicada entre la enramada y la techumbre de la guardia tradicional. Un indígena de entre ellos realizó un ritual, donde rodea el símbolo de Cristo ondeando una bandera azul con una cruz amarilla, la cual coloca al centro, mientras el rítmico sonido de un tambor retumba en el lugar.

El invitado especial fue Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), así como Laura Papasergio, miembro de la misma oficina; ambos de chaleco azul con el logotipo que los identifica entre todos los presentes.

Asimismo, se colocaron al frente e imitaron los movimientos de los indígenas, quienes se descubrieron la cabeza y en silencio observaron el ritual, que terminó con la señal de la cruz al persignarse cada uno de ellos.

«Sin palabra»

La indicación para este medio fue evitar grabaciones y fotografías a todas las representaciones religiosas, y, pese a la petición de los reporteros de EL DEBATE, tampoco se dio autorización para videograbar la reunión que estaba por comenzar, donde debía darse a conocer todo lo acontecido en torno al paso del gasoducto Aguaprieta, por Loma de Bácum, territorio yaqui.

El gran ausente fue Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobernación federal, quien —según los indígenas— se comprometió a estar presente, pero, sin siquiera disculparse, simplemente no llegó, indicaron.

A decir de las autoridades tradicionales de Loma de Bácum, el funcionario federal «ya tiene las puertas cerradas» y solo se recibirá a su superior; es decir, a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; o al presidente de la República: Andrés Manuel López Obrador.

De la misma manera, la ausencia del funcionario federal fue denostada por Higinio Ochoa Vega, integrante de la tropa de Loma de Bácum, quien manifestó que los hombres tienen «una sola palabra», y al haberse desperdiciado esta oportunidad para dar pie a una mesa de diálogo, se había perdido la confianza con el funcionario público.

Así, la invitación se extendió al Ejecutivo federal, a Sánchez Cordero, al senador Alejandro Encinas y a Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

«Prisa para nosotros no la hay, ellos son los presionados. Al subsecretario ya no se le tomará como autoridad. Los hombres solamente tienen una palabra, no dos. Si empeñó su palabra como funcionario de una dependencia federal y queda mal, entonces todo lo que se planteó aquí quedó en el aire», asentó Ochoa Vega.

A las 15:36 horas, la reunión alcanzó su máximo punto de asistencia.

La autoridad de Bácum expuso una cronología de los hechos ante los invitados, donde se detallaron cada uno de los ataques sufridos, según los mismos yaquis, por los simpatizantes del actual Gobierno de Sonora, encabezado por la priista Claudia Pavlovich Arellano, y de los grandes empresarios que intentan confiscar sus tierras. Acusaron ante el colectivo que ese territorio autónomo pertenece a los yaquis desde tiempos inmemorables.

Así, su mensaje fue claro: el discurso actual de las dádivas infinitas de los proyectos progresistas como el gasoducto Aguaprieta no tienen cabida en Loma de Bácum; y cuanto proyecto ingrese con la intención de invadirlos será rechazado.

Igualmente, el encuentro entre la autoridad del pueblo yaqui con los representantes de las oficinas en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue breve previo al encuentro con el resto de la comunidad, quienes escucharon primero un mensaje en su lengua materna y luego un intercambio de explicaciones, primero en español; luego en yaqui.

Anabela Carlón Flores, reunida con el representante del Alto Comisionado. Foto: EL DEBATE

Otros asuntos sin tratar

Al lugar arribaron tres empleados del Ayuntamiento de Bácum, mismo que se encuentra por el momento sin un presidente municipal, dado que por conflictos con la justicia de Estados Unidos, el alcalde Rogelio Aboyte Limón fue destituido de su cargo, y por designación del Congreso del Estado, Benita Aldama López, del PT, es la nueva alcaldesa. Un grupo de lugareños exige a Francisco Villanueva como interino, por lo que hasta el momento ninguno de los dos ocupa la oficina presidencial.

Los funcionarios públicos intentaron dialogar con Jan Jarab, cuya visita finalizó en torno a las 16:22 horas del domingo, a quien expusieron problemas del agua, invasión y economía, pero recibieron una clara negativa del representante de los Derechos Humanos: «Mi presencia aquí obedece a otros asuntos, exclusivamente con la población indígena, no puedo atenderlos», dijo.

Los representantes del Gobierno local no se retiraron, fueron recibidos, primero en la ramada con una taza de humeante café, con un plato de comida y tortillas sobaqueras recién salidas del comal; luego con un lugar como oyentes en aquella reunión.

Cerca de las 16:30 horas finalizó el cónclave. Al final, todo queda en un acta de asamblea, y los yaquis esperan que en la próxima reunión la autoridad federal esté presente.

Para entender...

Tribu yaqui luchará contra el fallo a favor del gasoducto

El Juzgado Séptimo de Distrito falló a favor de IEnova, filial de Sempra Energy, para la construcción del gasoducto Aguaprieta el 12 de julio del 2019. Presumiblemente, la resolución constituye una afectación directa a los integrantes de la tribu yaqui asentados en La Loma de Bácum, Sonora, que buscan la preservación integral de sus tierras, esto debido a la ausencia de una consulta previa, informada, indicada en el derecho internacional de las comunidades indígenas de acuerdo con el Convenio 169 de la ONU. Publicó EL DEBATE el 21 de julio del 2019.

DATO

Conflicto político

Rogelio Aboyte Limón, presidente municipal morenista del municipio de Bácum, Sonora, fue sentenciado a quince meses de prisión en Arizona por intentar ingresar a Estados Unidos con documentación falsa. El Ayuntamiento permanece tomado por manifestantes, por lo que no hay alcalde sustituto.

CRONOLOGÍA

21 de octubre 2016

Tras un enfrentamiento ante la construcción del gasoducto Aguaprieta, resulta asesinado Cruz Buitimea, integrante de la etnia yaqui.

Tras un enfrentamiento ante la construcción del gasoducto Aguaprieta, resulta asesinado Cruz Buitimea, integrante de la etnia yaqui. Foto: EL DEBATE

13 diciembre 2016

La abogada Anabela Carlón y su esposo fueron «levantados», presumiblemente por la Policía Estatal de Sonora, y son liberados con vida.

La abogada Anabela Carlón y su esposo fueron «levantados», presumiblemente por la Policía Estatal de Sonora, y son liberados con vida. Foto: EL DEBATE

13 noviembre 2017

Pobladores yaquis de Loma de Bácum deciden desmantelar la tubería del gasoducto. Presumiblemente la empresa violó la integridad del territorio yaqui.

Pobladores yaquis de Loma de Bácum deciden desmantelar la tubería del gasoducto. Presumiblemente la empresa violó la integridad del territorio yaqui. Foto: EL DEBATE

31 de marzo 2018

15 años de prisión y multa de 70 mil pesos resultó como la pena impuesta por el cargo de homicidio simple contra Cruz Buitimea a Fidencio Almada.

15 años de prisión y multa de 70 mil pesos resultó como la pena impuesta por el cargo de homicidio simple contra Cruz Buitimea a Fidencio Almada.

2 de mayo de 2018

Los simpatizantes del proyecto de instalación del gasoducto desatan un nuevo enfrentamiento en Loma de Bácum, Sonora.