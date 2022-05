"Yo bajo ninguna circunstancia sería candidato del PRI, PAN y PRD, primero muerto" Fernández Noroña

Los Mochis, Sinaloa.- En una gira de tres días que realiza por el norte del estado de Sinaloa para socializar la reforma electoral, Gerardo Fernández Noroña recalcó que va a disputar muy en serio su aspiración a ser el relevo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"En su momento quiero ser el relevo del compañero presidente López Obrador, ya lo dije y lo voy a buscar, no me meten en sus encuestas, pero ahora sí como dice el clásico yo tengo otros datos, yo abajo sé que las cosas van muy bien, la voy a disputar en serio, no voy a tolerar ningún atropello, voy con mi hacha como dicen, y voy bastante bien, la verdad".

El diputado federal mencionó que el PT ya le hizo el honor de que sea él la propuesta para precandidato a la presidencia de la República.

"O sea que de todos los que aspiran soy el único que tengo boleto, o sea los demás podrán decir misa, pero Morena no sé cuántos irá a proponer".

Expuso que: "Yo bajo ninguna circunstancia sería candidato del PRI, PAN y PRD, primero muerto".

Añadió que no iría solo por el PT, pues es un convencido de la unidad, por lo que irán juntos Morena, PT y el partido Verde. Comentó que Morena no puede decir quién sí y quien no será el candidato, pues será quien gane la encuesta.

Agregó que a la derecha le encantaría que que se dividieran. "Yo no puedo dejar de ver que la a derecha le encantaría que nos dividiéramos, y que eso sería un paso que facilitaría la posibilidad de que perdiéramos la presidencia".