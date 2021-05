Yo no declino: Mayra Sainz, candidata de RSP a la alcaldía de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- A diferencia de algunos candidatos a la alcaldía de Ahome que declinaron y se sumaron a otros proyectos políticos, la candidata por Redes Sociales Progresistas (RSP), Mayra Sainz, fue enfática en decir que en lo particular no tiene pensado bajarse de la contienda.

Cuestionada si ella podría también sumarse a otro proyecto político, Mayra Sainz señaló que en ningún momento ha considerado esta posibilidad siendo coherente con el compromiso que asumió en el momento en el que aceptó la candidatura que hoy encabeza.

“He escuchado un rumor de violencia estructural que es lo que está ocurriendo en este momento porque en qué momento me invitaron a declinar, yo no declino, desde el momento que estoy aceptando una candidatura y acepté el partido Redes Sociales Progresistas, desde este momento estoy manifestando al público mi ética, mis valores, mi creencias”.

En ese sentido, insistió en que en lo particular ella no se vende ni tiene la intención de dejar su candidatura.

“No declinó ni me vendo, así es que ese es un rumor falso, me dicen por ahí que mañana voy a salir en rueda de prensa pero mi pregunta es a qué horas me invitaron, hasta el final Mayra Sainz está con Redes Progresistas, está con toda la gente que la sigue y estoy para servirle a la sociedad como lo he estado haciendo durante 15 años y claro que quiero llegar al municipio de Ahome a ser alcalde”, abundó.

Cabe recordar que hace algunos días el ahora ex candidato Miguel Ángel Carrillo del Partido Encuentro Solidario y el día de ayer, Francisco Miranda del Partido Verde, declinaron y se unieron al proyecto de Gerardo Vargas Landeros, candidato de Morena-PAS a la alcaldía de Ahome.