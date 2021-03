Yo no me opongo a la planta de fertilizantes en Topolobampo: Guillermo Elizondo

Los Mochis, Sinaloa.- Directo, sin titubeos, el presidente del Grupo Ceres, Guillermo Elizondo, dejó en claro que él no se opone al proyecto de la planta de fertilizantes en Topolobampo, Ahome, ya que se trata de una inversión que será base para atraer otras inversiones que alentarían la economía y generarán más empleos.

¿Por qué es tan importante para la región y el estado aterrizar este proyecto?

Tenemos que tomar en cuenta que la economía nacional decreció 0.1% en 2019 y casi un 9% en 2020. Aunque en Sinaloa la agricultura se ha seguido produciendo para la cadena de suministro de alimentos, fue también afectada al cancelarse la mayoría de los programas de apoyo que recibió del gobierno federal.

Por la pandemia de Covid-19 y la falla en la generación de confianza ha bajado la inversión nacional y extranjera, ha disminuido la actividad empresarial y se contrajo la economía.

Es muy grande el número de negocios que han cerrado, ha crecido el desempleo y la pobreza, economía formal ha disminuido, por lo que ha aumentado la economía informal, los jóvenes que se están graduando tienen muy pocas oportunidades de conseguir empleo; en fin, en Sinaloa debemos desarrollar la industria en general y la inversión productiva pues crearían empleos, mejoraría el nivel de vida de la población y se lograría el desarrollo sostenido de Sinaloa; por esta razón son importantes y deben apoyarse los proyectos que hay para Topolobampo, entre ellos la planta productora de amoniaco.

Se habla de que esta planta va a ser un proyecto motor de la economía. ¿Qué opina al respecto?

Como el amoniaco tiene muchos usos, como producto de limpieza para el hogar, como gas refrigerante, como elemento para la producción de plásticos, celulosa, bebidas, productos medicinales, etc., abre la posibilidad de nuevas inversiones; además, hemos recibido visitas de otros inversionistas europeos buscando alianzas con empresas locales para establecer una industria con inversión mayor a la del amoniaco, pero están en espera que se apruebe y haya certidumbre.

Estas industrias serán de un gran beneficio para la economía estatal y la creación de empleos bien remunerados. Como complemento de estas plantas, el gobernador Quirino Ordaz Coppel está apoyando la construcción de la carretera Topolobampo-Chihuahua, que debe incluir en su programa de gobierno el próximo gobernador.

¿Ha analizado los beneficios?

He tenido oportunidad de analizar los beneficios y también los aspectos negativos de inversión que está financiada por la Banca Internacional liderada por un banco alemán, que es socio con el 70% de las acciones que tiene el aval del Estado alemán, que no da el aval a inversiones a menos de que sean 100 % sustentables.

En este caso no hay riesgo de contaminación, pues no habrá emisiones al aire y no habrá drenaje hacia la bahía, pero lo más importante es que ofrecen remediar la contaminación de la bahía al atacar las causas que son los drenajes sanitarios de la ciudad y los drenajes del sistema de riego que acarrean residuos de insecticidas y otros productos químicos.

¿Qué opina de los problemas que han impedido la instalación y operación de esta planta?

Desde el inicio del proyecto hace varios años ha habido oposición a la construcción de la planta, primero encabezada por un diputado y después por diferentes personas y pescadores de Topolobampo.

También un político sinaloense declaró a la prensa nacional que yo me oponía al proyecto porque me perjudicaba en mi actividad empresarial.

Definitivamente apoyo y no me opongo al proyecto que no me perjudica porque ninguna de mis empresas ni yo en la vida hemos comercializado amoniaco anhidro; sin embargo, a los productores agrícolas les beneficia la planta, pues ha habido escasez de amoniaco en forma frecuente, perjudicando el buen desarrollo de sus cultivos. Esta planta de amoniaco en el futuro producirá urea que nosotros importamos de 17 países del mundo como China, Rusia, Finlandia, Irán, Estados Unidos, etcétera; dependiendo de la procedencia, el producto tarda en llegar de 30, 45 días y tenemos que pagarlo o garantizar su pago antes de ser embarcado; por lo que, para nosotros, sería una ventaja tener la urea en Topolobampo pues nuestra actividad no es importar sino comercializar este producto a los agricultores de Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

Hace aproximadamente 2 años la fundación Mario Molina hizo un análisis de este proyecto con resultados positivos; sin embargo, lo que puede hacer falta es que con el común acuerdo de todos los interesados se contrate un despacho profesional pagado por el Gobierno del Estado para que audite en forma imparcial el proyecto de GPO y se dictamine si es o no 100 % sustentable y así la comunidad será más consciente de las ventajas de la planta para que en el corto plazo sea aprobada por toda la población.

¿Qué papel considera que deben asumir las autoridades ante este tipo de proyectos?

Es importante que el presidente municipal de Ahome; el gobernador del estado de Sinaloa, licenciado Quirino Ordaz Coppel; la secretaría de Economía, Lic. Tatiana Clouthier, y el señor presidente Andrés Manuel López Obrador aprueben el proyecto de la planta de amoniaco y las otras inversiones que están por empezar en fecha cercana, pues llegó el momento de generar confianza y sea bienvenida la inversión tanto nacional como extranjera que el país necesita en forma urgente.