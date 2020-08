Yo no necesito acercarme con PASA: César Guevara, representante de OP Ecología en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- A tres días de que PASA recuperara el relleno sanitario y permitiera desde entonces la entrada de los camiones recolectores de OP Ecología, representantes de ésta última empresa aseguraron que no existe la intención de sentarse a platicar sobre un posible contrato para la operación de dichas instalaciones.

En entrevista para EL DEBATE, César Guevara, presidente del Consejo Directivo de OP declaró de manera enérgica que ellos no tienen porque acordar con Promotora Ambiental de La Laguna debido a que la basura es municipal y ellos sólo se encargan de la recolección de la misma.

No necesito acercarme a ellos (PASA), es basura municipal y es el municipio el que tiene que acercarse a ellos”.

Y es que explicó que el Cabildo en sus aprobaciones estuvo el que OP Ecoogía no podía disponer de un relleno sanitario en tanto no concluía el propio para lo que se le amplió el plazo para cumplir con dicho requisito.

En tanto sucede este trámite, el municipio es el responsable de velar por la operación del relleno sanitario.

“Hay una sesión de Cabildo en la que nosotros no podíamos cobrar por el relleno, entonces, el relleno nosotros lo vamos a cobrar cuando tengamos el nuestro, en tanto no lo tengamos nosotros no podemos cobrar por ese servicio, entonces, el municipio va a tener que pagar por el servicio del relleno a esa empresa”, sostuvo.

Asimismo, insistió en que en las modificaciones autorizadas por los regidores queda claro que ellos como empresa nueva en el servicio de recolección de basura no operará ni tendrá ninguna intervención en un relleno sanitario mientras no se concluya el propio.

“Lo que ahí se autorizó fue una ampliación del plazo para que nosotros tengamos el manifiesto de impacto ambiental y procedamos a concluirlo, de ninguna manera estamos imposibilitados a pagar por el uso del existente. Al no tener un relleno propio no puede cobrar ahorita por la disposición del relleno, cosa que es lógica”, subrayó.

Por último, aclaró que tarde o temprano operarán su propio relleno sanitario haciendo alusión a que PASA ya no tiene injerencia alguna en el servicio ni de recolección ni en la disposición final de los residuos.

“Se nos amplió el tiempo para poder nosotros tramitar y construir el relleno, tarde que temprano nosotros vamos a dar el servicio completo, la concesión es nuestra, PASA no tiene concesión, se le acabó su contrato, no hay manera de que regrese a dar servicio, tiene que ser una empresa seria y responsable y aceptar que perdió y que eso se fue ya a la Suprema Corte de Justicia en donde le dijo que no esté dando lata, que el contrato es de OP Ecología”, abundó.

