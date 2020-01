Yo no soy culpable del atentado contra Paúl Velázquez: Irma Delgado

Los Mochis, Sinaloa.- A poco más de un mes del atentado que sufrió Paúl Velázquez quien un día antes del ataque encabezó una riña verbal con la síndica de la Central Mochis, ésta negó toda responsabilidad sobre el hecho, tal como el mismo activista lo ha señalado.

Irma Delgado reconoció que los ánimos en la sesión de Cabildo del 18 de diciembre subieron de tono, sin embargo, aclaró que en ningún momento atento de manera física en contra del activista.

No he buscado como defenderme porque yo no soy la culpable, lo que pasó ese día tu sabes que las políticas somos apasionadas pero hasta ahí, yo jamás”.

Con respecto a la petición de cese que fue interpuesta ante la Comisión de Gobernación, la servidora pública dijo que hasta el momento no ha sido notificada de ninguna sanción; sin embargo, aseguró que acatará cualquier decisión que los regidores tomen con respecto a su caso.

“Estoy sujeta a lo que diga Gobernación, reconozco que por mi investidura no me debí haber exaltado pero lo hice y pues también, él (Paúl Velázquez) nos hizo mucho pero no como para mandar a atacarlo. Yo voy a acatar lo que diga Gobernación, si ellos deciden que me destituyen es porque me dicen que yo soy la culpable y yo no”, insistió.

Asimismo, comentó que Paúl Velázquez está en derecho de acudir a las instancias que crea conveniente para denunciar el ataque del que fue víctima.