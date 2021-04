“Yo no soy ratero, yo no soy vendido”: Milo Ibarra

Los Mochis, Sinaloa.- “Yo no soy ratero, yo no soy vendido” respondió Milo Ibarra al cuestionarle si había sostenido una reunión con Rubén Rocha Moya, candidato a la gobernatura de Sinaloa por Morena y PAS para que se sumara a toda la fórmula de dicha coalición como lo hizo el también morenista Lucio Tarín.

“No he tenido acercamiento directo con él candidato a la gobernatura, no hemos tenido acercamiento directo con el equipo de trabajo del candidato, la cuestión de Tarin pues por sus hechos lo conocerán, nosotros somos unas personas de bastantes ideales, estamos aquí por convicción”, señaló.

Al preguntarle si consideraba que Lucio Tarín se había vendido al proyecto de Rocha Moya y Vargas Landeros luego de haberse pronunciado en contra, sólo se limitó a decir que él no tenía un historial de robo.

No sé se si él se habrá vendido o no se habrá vendido, yo estoy hablando por mi, yo no soy ratero, yo no soy vendido.

Cabe mencionar que fue durante una rueda de prensa, en donde Ibarra anunció que se suma al proyecto de Mingo Vázquez, candidato a la alcaldía de Ahome por el PT pero mantiene su afinidad a la candidatura de Rocha Moya.

Sumamos y enriquecemos bastante al proyecto de Mingo, hay que recordar que estamos en otras agrupaciones y encontramos también dentro del candidato (Rocha Moya) esa representación.

En ese sentido, dejó claro que no renunciará a Morena

"No renuncio a Morena, estamos en un partido de cuarta transformación pero mi apoyo es a Mingo, no me estoy afiliando al PT pero tengo muchas coincidencias con Mingo.