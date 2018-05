Abogados piden resultados a la Policía Federal

Los Mochis, Sinaloa.- El gobierno federal invierte mucho dinero en mantener a un número elevado de agentes de la Policía Federal que llegaron a la zona norte a reforzar los operativo de seguridad, pero lamentablemente los elementos policiales no han dado los resultados esperados, consideró el abogado penalista y criminólogo, Jesús López Leyva.

El también asesor de la Federación de Abogados de Sinaloa (FAS), manifestó que en el caso de la Policía Militar, que también llegó a la zona norte tras un convenio entre la Federación y Gobierno del Estado, es la misma situación.

“Nos han demostrado su incapacidad, no vemos resultados en la prevención del delito y en la investigación que se ejercía, y lo más delicado del caso es que prevalecen los mismos vicios entre los elementos de las fuerzas castrenses y agentes de diversas corporaciones, los elementos llegan para reprimir a la gente, cometen muchos abusos, no hay respeto a los derechos humanos, y cuando la gente acude ante las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia, no hacen nada, como si la gente acudiera ante ellos a pedirles un favor. Eso es muy delicado”, comentó el abogado y también catedrático.

Operativos

Jesús López Leyva dijo que es necesario que los elementos de la Policía Federal salgan a la calle y realicen operativos para prevenir delitos y detener a los delincuentes, porque es muy notoria su permanencia en un conocido hotel de la ciudad en donde se hospedan con un número alto de patrullas, entre ellos vehículos blindados.

El abogado manifestó que es bueno que tanto el gobierno federal como el estatal estén preocupados por la seguridad de los ahomenses y habitantes de otros municipios ubicados en la zona norte de la entidad, pero consideró que ya es hora de que los agentes de la Policía Federal ofrezcan resultados positivos, toda vez que para eso fueron enviados a Sinaloa, como los elementos de la Policía Militar.