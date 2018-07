Jóvenes empiezan a drogarse con cristal: psicóloga

Los Mochis, Sinaloa.- Antes en los jóvenes las drogas de inicio eran el alcohol y el tabaco, hoy es directamente el cristal, informó Jesús Rubí Montoya Valdez, psicóloga especialista en tratar adicciones.

“Iniciaban con el alcohol y el tabaco, y de ahí se iban con la mariguana y brincaban a lo que es el cristal. Ahorita se van directamente al consumo de cristal”, dijo.

Con experiencia en tratar a las personas adictas en los centros de rehabilitación Los Pinos, Centro de Tratamiento contra Adicciones Femenil, y El Milagro Continúa, la especialista agregó que cada vez es más común que las personas se inicien en las drogas a muy temprana edad. “Están empezando a consumir drogas desde los diez años de edad. Ya han llegado familias a pedir información para internar a los menores”, comentó.

Aumento en consumo

La especialista agregó que el consumo de drogas ha aumentado hasta más de un 50 por ciento, y ante esto los gobiernos y la sociedad tienen que apostarle más al tema de la prevención.

“No hay prevención. Los gobiernos y la sociedad tiene que apostarle más al tema de la prevención, ya que los centros que son de ayuda para el adicto ni siquiera tienen el apoyo del gobierno. Estos centros le quitan muchos problemas al gobierno, pero el gobierno no está interesado en estas cuestiones”.

Asimismo, exhortó a los padres de familia para que platiquen con sus hijos y evitar que caigan en estas practicas nocivas.

Montoya Valdez manifestó que de un 100 por ciento de las personas adictas que ingresan a los centros de rehabilitación, una vez que salen, el 60 por ciento reincide porque no hay una estabilidad para ellos en muchas cuestiones.

Todavía falta pulir varios factores para que ellos puedan reintegrarse realmente de una manera más sana y saludable a la sociedad, que no los etiqueten y que les permitan desarrollarse en los centros de trabajo.

Mencionó que a muchas familias les hace falta también aprender de las adicciones. “De cómo vivir con un adicto en casa porque no olvidemos que son enfermos emocionales y a veces no hay mucha participación de la familia porque tienen la idea de que él es el que tiene el problema. Es por eso que muchos no logran mantenerse porque hay familias disfuncionales y es trabajar también ambas partes”.