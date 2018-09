Productores agrícolas preocupados por bajo almacenamiento de presas en Sinaloa

Ahora que los almacenamientos en las presas Luis Donaldo Colosio Murrieta, Miguel Hidalgo y Costilla y Josefa Ortiz de Domínguez, que conforman el sistema de presas del Río Fuerte y que son la fuente de abastecimiento de los Distritos de Riego 075 y 076, incluyendo la parte conocida como la zona de riego Fuerte- Mayo, se encuentran con alrededor de 2,000 millones de metros cúbicos de agua menos que el año pasado a esta mima fecha, y faltando un mes para el inicio del ciclo agrícola, cobra relevancia el asunto del otorgamiento de nuevas concesiones asignadas a productores que se encuentran fuera de los límites territoriales de los mencionados distritos de riego.

Tan así es, que diversos productores que tienen concesionada el agua de esas fuentes de almacenamiento, han manifestado su preocupación ante el posible otorgamiento de más concesiones, pues ello causaría afectación a los cultivos correspondientes al próximo año agrícola que oficialmente comienza el próximo día primero de octubre, pero que extraoficialmente da inicio los primeros días de septiembre con el riego para el establecimiento de cultivos tempranos, principalmente algunas hortalizas y legumbres.

Los representantes de los productores han manifestado que de no darse las aportaciones de agua necesarias a las mencionadas presas para poder tener cuando menos un ciclo agrícola otoño-invierno normal, la economía de la región se verá seriamente afectada en virtud que se dejarían de sembrar una cantidad importante de hectáreas en ambos distritos de riego, lo cual dañaría a cientos de familias al no poder sembrar la superficie completa en virtud de no alcanzar el agua para el riego de los cultivos.

El problema es tan grave que los usuarios de los módulos de riego Santa Rosa, Pascola, Leyva Solano, Ruiz Cortinez y Guasave han acudido ante el Poder Judicial de la Federación a solicitar el amparo y protección constitucional, a fin de proteger el derecho humano al agua que les ha sido otorgado en sus concesiones, con objeto de que la autoridad judicial revise cuidadosamente la disponibilidad real de los volúmenes que pueden concesionarse.

Asimismo, manifestaron que reconocen el derecho de cualquier mexicano a contar con una concesión de agua, pero que esto no debe hacerse afectando a los usuarios existentes, por lo que antes del dictado de cualquier acto de autoridad es necesario proteger y garantizar los derechos de quienes actualmente tienen las concesiones del agua para riego.

La petición anterior ha tenido eco en el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, el cual al resolver los incidentes de suspensión decretados en los juicios de amparo indirecto 232/2017, 231/2017 y 654/2017, ha suspendido el otorgamiento de concesiones y la operatividad de las que ya fueron otorgadas, apoyado en que los módulos de riego que conforman los distritos 075 y 076 son los principales centros de producción agrícola a nivel nacional, puesto que en el territorio que comprenden se producen grandes cantidades de maíz, chile, frijol, papa, garbanzo, tomate, entre otros productos indispensables para garantizar la alimentación del pueblo mexicano.

Lo que genera que cualquier acción que comprometa la producción agrícola con motivo del aprovechamiento del agua, puede ocasionar graves consecuencias en la producción nacional; en otras palabras, es probable que la acción administrativa consistente en el otorgamiento de nuevas concesiones ponga en riesgo la siembra de esos productos generando un posible desabasto nacional.

Así pues, el que se comprometa la cantidad de agua que reciben los módulos de riego quejosos sin que exista una consulta previa y un análisis debidamente estructurado y detallado que garantice una protección integral del agua que se utiliza para la producción agrícola, generó que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, en uso de los principios de: apariencia del buen derecho, peligro en la demora e induvio pro natura, asumiera acciones positivas de carácter preventivo, con objeto de evitar que una acción administrativa afectara el uso sustentable y el uso racional del agua concesionada a los módulos de riego quejosos y derivado de ello ordenó:

La suspensión de los procedimientos de otorgamiento de concesión a terceros, con objeto de que las autoridades responsables se abstengan de emitir resolución o de entregar concesión alguna para el uso del agua a terceros

En el supuesto de que ya existan concesiones otorgadas, se concedió la medida cautelar para que se suspenda la efectividad de dichas concesiones hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados, en virtud de que estamos en presencia de actos de tracto sucesivo que se actualizan día a día, pues la merma en el abasto de agua perdura a través del tiempo.

Finalmente, los líderes agrícolas expresaron que es necesario darle sustentabilidad a la actividad agrícola, de por sí incierta, por lo que sería catastrófico para los productores primarios que aunado a la incertidumbre de los precios de las cosechas, el alza en los precios de los insumos y a la variabilidad del clima en los últimos años, tuvieran que sufrir las consecuencias de falta de agua por motivo de otorgar más concesiones sin que realmente se tenga disponibilidad del vital líquido de acuerdo a los escurrimientos anuales que se presentan y a la capacidad de almacenamiento de las presas mencionadas.

Comentaron que tienen la esperanza que con la llegada del nuevo gobierno, se le dé más atención al campo mexicano y que se hagan inversiones importantes en la infraestructura de riego con la finalidad de mejorar la eficiencia en el uso del agua que permita la liberación de volúmenes y así poder atender las demandas de nuevos productores, así como asegurar la disponibilidad de agua para las futuras generaciones.