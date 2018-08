Aguas negras descargan en tierras de cultivo en Zapotillo

Los Mochis, Sinaloa.- Como un total descuido y rechazo calificaron habitantes de la comunidad Zapotillo Uno el problema de aguas negras con el que se enfrentan desde hace un mes, sin que se haya tenido respuesta de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama).

Las aguas negras afectan una hectárea de cultivo donde se siembra sorgo, y está a escasos 6 metros de una escuela primaria, la cual señalan es un gran riesgo sanitario para todos los que se encuentran cerca.

Brote de aguas negras

“Tenemos más de un mes con este problema. Nosotros reportamos a la Japama y nos dicen que van a venir pero nunca vienen. Nos tienen a largas siempre, y es un problema que tenemos desde siempre, pero se complicó hace un mes, cuando las aguas empezaron a brotar y salir por las alcantarillas”, señaló Mario Verdugo Heredia, habitante de esta comunidad.

Foto: Javier Padilla/ EL DEBATE

De igual forma, Verdugo Heredia señaló que este drenaje afecta a toda la comunidad, la cual ya no soporta los fétidos olores que despiden los drenajes y algunas personas hasta se han enfermado por esto.

“Está muy mal que no nos den atención, estos olores enferman a las personas, son muy fuertes, estamos inundados de aguas negras y a la Japama no le importa. Queremos que nos arreglen el drenaje antes que alguien se enferme gravemente por esto”.

Las tierras de cultivo fueron afectadas seriamente por las aguas negras, y los colonos temen que no se pueda sembrar en estas hectáreas o que en tiempos de lluvias se mezcle con las demás tierras de cultivo y se contaminen los alimentos que allí se produzcan.

“Estamos preocupados porque no sabemos qué pasará con nuestras tierras. El drenaje brota y las inunda. Es un gran riesgo todo esto para los que vivimos aquí, no habíamos tenido este problema y ahora tememos que no podamos cosechar, y es grave esto pues de eso vivimos”, mencionó Daniel Galaviz Valenzuela.

Foto: Javier Padilla/ EL DEBATE

Infección

De la misma forma, los habitantes de esta comunidad rural se mostraron angustiados de correr el riesgo de enfermedades gastrointestinales u otra infección que pueda llevarlos a la cama por lo grave que es estar cerca de los olores fétidos o estar expuestos al agua contaminada.

“Aquí ya hay enfermos, y es muy grave. Nosotros queremos que nos arreglen el drenaje porque no podemos seguir así. Luego van a querer arreglarlo cuando suceda una desgracia o alguien se enferme gravemente”, señaló Nora Castro.