Se pronuncian en contra del retiro del alcoholímetro

Los Mochis, Sinaloa.- Como una declaración sin análisis, fundamento y contraponiendo el orden que se ha tenido, es como calificó el sector productivo el pronunciamiento del alcalde electo Billy Chapman de quitar el operativo del alcoholímetro a partir del primer día de noviembre.

En ese sentido, Carlos Rodríguez Rábago, presidente de Canirac, fue enfático al señalar que no es facultad de ningún presidente municipal poner o quitar este tipo de programas, debido a que el Congreso del Estado aprobó una ley donde lo hace obligatorio en todos los municipios.

Postura

“Es algo absurdo, y a pesar de que el sector restaurantero promueve el consumo de alcohol en sus instalaciones, siempre nos hemos manifestado a favor del alcoholímetro; sabemos de sus resultados y son buenos”, declaró.

Por su parte, Jorge Pimentel Íñigo, presidente de Canaco, dijo que el presidente electo tiene que presentar la medida que sustituirá al operativo alcoholímetro en Ahome si es que decide continuar con dicho pronunciamiento.

“Yo no veo posible que el alcalde diga que lo va a quitar, entonces cuáles van a ser las medidas para atacar la cuestión de que la seguridad sea una garantía para los ciudadanos”.

Lamentan

Por último, la diputada local Fernanda Rivera Romo lamentó la intención de Chapman Moreno pues los índices de accidentes van a la baja.

“Es una pena que se cancelen los alcoholímetros, no debemos olvidar que estos operativos salvan vidas, no son medidas recaudatorias, son medidas preventivas que no solo en Ahome o en Sinaloa se implementan.”