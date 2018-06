Toman clases al aire libre en el Plan de Guadalupe

Los Mochis, Sinaloa.- Kímberly, José Ángel, Manuel, Ibis, Michelle, entre otros 50 pequeños de la Escuela Primaria Plan de Guadalupe, del ejido del mismo nombre, desde antier se espantan decenas de moscos que los acechan durante más de cuatro horas al recibir sus clases bajo la techumbre escolar.

Esto, obligados por las intensas temperaturas que azotan en la región y a una descompostura en el sistema eléctrico que abastece de energía para que se prendan los aires acondicionados, explicó la directora comisionada del plantel educativo, Georgina Hernández Portillo.

Sí funcionaban

La joven funcionaria aclaró que sí cuenta con subestación eléctrica y aires acondicionados, y que estos habían estado funcionando desde que comenzó la temporada de calor, pero de manera continua se botaban y era el personal escolar el que incluso a sabiendas del peligro las colocaban de nuevo en su lugar al mover las palancas. Ante esto, se optó por no volver a hacerlo y en su lugar corregir el problema desde su origen.

“A mí no me tocó cuando hicieron la instalación de todo. Cuando entré, al inicio de este ciclo escolar ya estaba todo funcionando y la explicación que dan es que tal vez se hayan quemado algunos cables o que una de las pastillas no funciona, que quizá cuando se hizo el trabajo se colocó una nueva y una vieja, pero esperaremos a ver qué nos dice el electricista, que estamos esperando para hoy (ayer).”

Cierre del ciclo. La primaria Plan de Guadalupe cerrará ciclo el 9 de julio debido a que tienen el calendario autorizado por la SEP de 195 días de clases. Foto: EL DEBATE

Indicó que se tomó la decisión de sacar de las aulas a los cerca de 50 niños que tienen matriculados de primero a sexto grado, porque no se soporta el calor que se genera dentro de los salones, aunque ahora están expuestos a los moscos.

Sin embargo, manifestó que para esta situación la mayoría de las mamás envían a sus hijos con repelente contra insectos, por lo que es menor el peligro de los niños de que sean víctimas de las picaduras.

Hernández Portillo agregó que los moscos se intensificaron luego de las lluvias que dejó la depresión tropical Bud en el norte del estado, y que antes de estas era mínimo el número que merodeaba tanto a los menores como a los maestros, administrativos y padres de familia que acuden tanto a dejar como a recoger a sus hijos.

De acuerdo a lo declarado por la directora escolar, el costo del presupuesto que hará el eléctrico será sufragado con recursos de los propios padres de familia.

Las clases en la primaria del Plan de Guadalupe concluirán el próximo 9 de julio.