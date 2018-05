Álvaro Ruelas inicia campaña

Los Mochis, Sinaloa.- En compañía de su familia, expresidentes municipales, líderes de los diferentes sindicatos, presidentes de las cámaras empresariales y destacados deportistas, Álvaro Ruelas Echave inició esta mañana su campaña.

Durante el acto, el candidato de la alianza Todos por México por la alcaldía de Ahome destacó en la necesidad de mejorar las condiciones de vida de quienes habitan este municipio.

Temas como salud, educación, salud, infraestructura, obras de vivienda y de pavimentación son solo algunos de los que mencionó en los que habrá de apostar.

El candidato del PRI-Nueva Alianza y Verde Ecologista mencionó también algunos logros que se tuvieron durante su año de gobierno como alcalde.

En ese sentido, agregó que su gobierno será cada vez más austero pero también más eficiente recordando que gracias al plan de austeridad que puso en marcha, se pudieron realizar importantes obras y proyectos.

Ruelas Echave dijo que van por un programa muy ambicioso en tema de vivienda teniendo como meta más de 6 mil casas, garantizando que en Ahome no haya ni un solo hogar con techo de cartón y pido de tierra.

"Hemos tenido un avance muy importante en el tema de comedores comunitarios, pero no ha sido suficiente, en lo que hoy nos comprometemos es que en cada uno de los campos pesqueros y campos agrícolas cuando no sea temporada buena, cuando es tiempo de sufrimiento por no tener para comer, ahí habremos de habilitar un comedor".

Asimismo añadió que en materia de salud también se aumentará el número de dispensarios médicos en la zona urbana, esto mas los 28 que ya existen ena zona rural.

Candidato Álvaro Ruelas pide el voto para los candidatos a la Diputación local, entre ellos Fernanda Rivera, Jesús Marcial Liparoli, Rubén Félix y Marco Antonio Tordecillas.

Así también pidió el voto para los candidatos al Senado, Mario Zamora Gastélum y Rosa Elena Millán, y para el candidato presidencial José Antonio Meade.