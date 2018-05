Los ahomenses merecen seguir creciendo: Ruelas

Los Mochis, Sinaloa.- En presencia de su familia, expresidentes municipales, líderes empresariales, sindicatos y organismos, así como deportistas y su familia, Álvaro Ruelas Echave inició este lunes con su campaña en búsqueda de la alcaldía de Ahome.

El candidato de la coalición Todos por México inició desde las 5:40 horas con una visita al mercado Independencia, pero fue formalmente hasta las 10:00 horas cuando presentó su plataforma de trabajo, la cual consiste en 10 ejes en los que, afirmó, habrá de trabajar a marchas forzadas.

El candidato de la coalición Todos por México para la alcaldía de Ahome presentó algunos puntos de su plan ante los presentes. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Compromisos

“Hemos iniciado como me gusta, a mi estilo. En la madrugada con mucho gusto y mucho trabajo, y me siento contento porque en esta segunda ocasión, donde se me da la oportunidad de estar por segunda ocasión en una contienda, lo hacemos con una gran fortaleza, con la seguridad de que puedo ver a cada uno de ustedes a los ojos y les puedo decir que hemos hecho el trabajo y les hemos cumplido”.

Durante el evento oficial, Ruelas Echave destacó cuatro puntos como los primordiales dentro de los ejes que ha establecido. De primera instancia, el rubro de educación, donde se destacó que durante su administración, en el 2017, logró duplicar 10 veces más el presupuesto ejercido en este rubro en el 2016.

De igual forma, resaltó los proyectos en materia de vivienda que se ha programado de resultados triunfador en la contienda del 1 de julio.

“Nos hemos puesto como meta más de 6 mil casas. Garantizaremos que en Ahome no habrá ni un hogar con techo de lámina ni piso de tierra. Vamos por más techos y más pisos firmes”, indicó.

Asimismo, abundó en el tema de la alimentación, donde dijo que apostará a la creación de comedores comunitarios en más comunidades, sobre todo en aquellas en donde sus habitantes viven de actividades temporales como la pesca y la agricultura.

“Hemos tenido un avance muy importante en el tema de comedores comunitarios, pero no ha sido suficiente.

En lo que hoy nos comprometemos es que en cada uno de los campos pesqueros y campos agrícolas, cuando no sea temporada buena, cuando es tiempo de sufrimiento por no tener para comer, ahí habremos de habilitar un comedor”, señaló.

Cobertura en salud

El candidato del PRI a la alcaldía de Ahome reconoció que una de sus preocupaciones, conociendo las necesidades de las familias ahomenses, es el tema de la salud. Por ello, resaltó que se acondicionarán dispensarios médicos en la zona urbana, en especial en aquellas colonias en donde el índice de pobreza es preocupantes, aunado a los 18 centros ya acondicionados en la zona rural.

En ese sentido, comentó que tiene un dictamen técnico sobre el servicio de la unidad del IMSS en esta ciudad, con el cual buscará que se construya uno nuevo.

“Nosotros ya hicimos un dictamen sobre la unidad del IMSS. No es suficiente eso, por eso buscaremos la manera de que se haga otra unidad, vamos por más y mejor atención.”

En la línea de la salud, dijo que buscará firmar convenios con al menos dos centros de rehabilitación, a fin de otorgar “becas” a personas de bajos recursos. Reconoció que las adicciones es un grave problema de salud pública que se puede atender.

Álvaro Ruelas Echave pidió a los militantes y ciudadanía a votar por toda la fórmula de la coalición. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Invitación

De igual forma, aprovechó el momento para agradecer a quienes, aseguró, fueron piezas clave para la transformación que vive Ahome, entre ellos los sindicatos del Ayuntamiento de Ahome y de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, así como al sector empresarial, por brindar el apoyo, respaldo y voto de confianza a las acciones de su gobierno durante el año que estuvo como alcalde.

Vamos por un municipio mucho más competitivo y vamos por mucho más, porque la obligación del gobierno es darle las condiciones. Vamos a seguir siendo el ejemplo de trabajo para hacer un mejor municipio.

Ruelas Echave dijo que la fórmula que lo acompaña se encuentra fortalecida; sin embargo, pidió votar por todos ellos alegando que será con su ayuda que todos y cada una de las metas que puso en el plan de trabajo sea una realidad.

También pidió y defendió el proyecto de José Antonio Meade, a quien destacó su capacidad de inteligencia y compromiso por ayudar a quien menos tiene, así como apostar a un México mejor. “Necesitamos hacer equipo. Para que un plan funcione no sólo hace falta la voluntad, la determinación, el conocimiento y la planeación, necesitamos estar todos juntos, necesito que hagamos ese compromiso todos justos, quiero que me ayuden a esa modernización”, resaltó.

Lo acompañaron los candidatos a diputado local Fernanda Rivera, distrito 02; Jesús Antonio Marcial Liparoli, del 03; Gilberto Irazoqui, del 04, y Marco Antonio Tordecillas, del 05.

DIFERENCIAS

LOS DATOS

Reconocimiento. Durante el acto, el candidato a la alcaldía de Ahome agradeció a algunos gobernadores indígenas que se encontraban en el lugar, y refrendó el compromiso con ellos por mejorar sus condiciones de vida.

Durante el acto, el candidato a la alcaldía de Ahome agradeció a algunos gobernadores indígenas que se encontraban en el lugar, y refrendó el compromiso con ellos por mejorar sus condiciones de vida. Promesas. Además de los temas que presentó, dijo que es necesario dar continuidad a los programas existentes. En el evento de las 10 de la mañana lo acompañaron los exalcaldes Esteban Valenzuela, Ignacio Rodrigo Castro y Arturo Duarte.

Para entender...

Inician las campañas locales

A partir de las 00:00 horas de este lunes 14 de mayo se iniciaron oficialmente las campañas electorales de los candidatos locales a las alcaldías y las diputaciones locales. Se terminarán el próximo 27 de junio.

Durante este periodo, los candidatos estarán en condiciones, de acuerdo a la ley, de efectuar sus campañas llamando al electorado a que voten por ellos.

Y aunque durante este periodo los candidatos tienen la autorización de visitar todo el municipio en caso de las alcaldías y los distritos en el caso de los diputados, estos deberán guardar la compostura y trata de no evitar coincidir en la misma colonia y comunidad con los candidatos de otros partidos políticos, exhortó el Consejo Municipal Electoral.