Los Mochis, Sinaloa.- Como un logro por su gran dedicación a sus estudios, la niña Ana Sofía Corrales Fuentes ganó la Olimpiada del Conocimiento 2018. La alumna de sexto año de la primaria María Elena Vizconde viajará este 22 de julio junto a 29 niños del estado de Sinaloa a la Ciudad de México para saludar al presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Lee también: Más de mil menores asisten a los talleres del Patronato

“Me siento muy emocionada y muy feliz porque es un logro que yo me había propuesto desde el inicio de ciclo cuando mi maestra Olga Lidia Cervantes me dijo de este examen, y ella me dijo que yo tenía muchas probabilidades de ganar porque había revisado uno de mis libros y casi todo estaba contestado muy bien. Creo que será una experiencia muy bonita y muy emocionante”, expuso la aplicada estudiante.

Presumirá a Sinaloa

Ana Sofía destacó que en su viaje a la Ciudad de México presumirá al estado de Sinaloa.

“En la Ciudad de México presumiré a Sinaloa por su gran desarrollo económico, porque en la agricultura y ganadería tiene un importante lugar a nivel nacional e internacional. Nuestro estado es muy productivo, pero sobre todo presumiré la calidad de personas que somos los sinaloenses”. Mencionó que si tiene la oportunidad de platicar con el presidente de México, le diría que en el corto tiempo que le queda de gobierno mejore la economía del país y que apoye un poco más a la educación.

Lee también: Cero tolerancia en actos de corrupción: Jaime Montes

“La educación es muy importante porque las futuras generaciones somos las que vamos a cambiar a México, y entre más educación, entre más conocimientos tengamos, más nos vamos a desarrollar como personas y más va a crecer el país en cuanto a economía, seguridad y calidad de vida.”

Un sueño de gran reto

Ana Sofía tiene grandes sueños y metas en la vida: quiere ser presidenta de México.

“Quiero ser presidenta de México para demostrar que las mujeres también podemos lograr nuestros sueños y nuestras metas. Siendo presidenta de México apoyaría más a los pueblos indígenas y a las comunidades que viven en pobreza”. La materia favorita de Ana Sofía son las matemáticas y en esta temporada de vacaciones de verano, para ponerlas en práctica, le gusta apoyar a su abuelita en una taquería, donde le ayuda a cobrar.